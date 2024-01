Opozícia hrubo zavádza poslancov Európskeho parlamentu, tvrdí Kéry

Dostávajú len jednostranné informácie

Snaha o zastavenie eurofondov

21.1.2024 (SITA.sk) - Poslanci Európskeho parlamentu zo slovenských opozičných strán hrubo zavádzajú svojich kolegov, pokiaľ ide o navrhované zmeny slovenského trestného práva.V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedal poslanec slovenského parlamentu Marián Kéry Smer-SD ). Europoslanci z iných krajín podľa Kéryho dostávajú od slovenských kolegov len jednostranné informácie.„Dali ste si naozaj za úlohu, aby ste v tej rezolúcii naozaj dali všetko. Mišmaš od vraždy Jána Kuciana, cez študenta Janigu, alebo, že predseda vlády Robert Fico nechce komunikovať s niektorými médiami," povedal Kéry europoslancovi Martinovi Hojsíkovi (Progresívne Slovensko). Zároveň sa ho opýtal, kde by sa tieto skutočnosti dozvedeli europoslanci z iných členských štátov.„Je to hrubo zavádzajúce, čo ste urobili," doplnil Kéry. Zároveň vyhlásil, že snaha opozície, aby boli Slovensku zastavené eurofondy, je za „mantinelom dovoleného".Hojsík označil tvrdenie, že opozícia požaduje zastavenie eurofondov za klamstvo. „My upozorňujeme na to, že pokiaľ Slovensko z tejto cesty nezíde, tak Robert Fico bude mať na svedomí to, že Európska únia bude musieť použiť mechanizmus právneho štátu," dodal Hojsík.