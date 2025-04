Koho policajná inšpekcia kryje? Pýta sa Naď a tvrdí, že video atentátnika na Fica natočil ochrankár – VIDEO

Video mali k dispozícii len štyri osoby

Policajná inšpekcia zlyhala

Trestné stíhanie vo veci zverejnenia videa Juraja C. podľa spravodajského portálu Aktuality.sk začiatkom tohto roka prerušili. Policajnej inšpekcii sa totiž nepodarilo vypátrať páchateľa, ktorého by mohla obviniť."Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby uznesením 24. januára prerušil trestné stíhanie pre prečin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi v súbehu s prečinom porušenia dôvernosti ústneho prejavu, nakoľko sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie proti určitej osobe. Dozorujúci prokurátor Krajskej prokuratúry Trenčín vyhodnotil uznesenie ako zákonné a dôvodné," uviedol pre Aktuality.sk hovorca trenčianskej prokuratúry Marián Sipavý

22.4.2025 (SITA.sk) - Video Juraja C., ktorý minulý rok strieľal na predsedu vlády Roberta Fica , natočil vedúci operatívy na Úrade na ochranu ústavných činiteľov Juraj F.Na tlačovej konferencii to povedal predseda opozičnej strany Demokrati Jaroslav Naď s odvolaním sa na policajný úradný záznam. Podľa záznamu Juraj F. priznal, že vyhotovil video, malo však súžiť len pre potreby ochrankárov. Takisto mal dotyčný vo svojom telefóne aj fotografie občianskeho preukazu strelca Ochrankár Juraj F. zároveň podľa Naďa povedal policajtom, že zhotovené video zaslal riaditeľov Úradu na ochranu ústavných činiteľov Pavlovi Krejčímu a jeho dvom námestníkom. "Celkovo to video mali k dispozícii len štyri osoby, pričom ten, ktorý ho nahral, ten sa priznal," povedal Naď s tým, že Juraj F., vydal policajtom aj svoj telefón.V tejto súvislosti pripomenul, že policajná inšpekcia v danej veci prerušila konanie, keďže podľa nej nebolo možné zistiť osobu, ktorá video zverejnila. V tejto súvislosti sa Naď pýta, koho inšpekcia kryje. Pokiaľ ide o samotného Juraja F., ten podľa Naďa momentálne pracuje v jednej zo spravodajských služieb. "Dostal takzvané držhubné," skonštatoval Naď.Podľa exposlanca Juraja Šeligu mohla prísť objednávka na nahranie a zverejnenie videa z politických kruhov. Pripomenul pritom, že vo videu, kde Juraj C. hovorí, že motívom jeho skutku bol nesúhlas s politikou vlády, ho autor videa navádza na odpoveď. "To bolo propagandistické video, ktoré niekto potreboval okamžite pustiť von, aby začal byť tlačený naratív - opozícia chcela zabiť premiéra," vyhlásil Šeliga.Opozičný poslanec Roman Mikulec hnutie Slovensko ) v tejto súvislosti uviedol, že inšpekcia pod vedením Branislava Zuriana zlyhala a je tak podozrivá z toho, že nechce vyšetriť, kto video nahral, aby neprezradil toho, kto mu to prikázal, a neprezradil, ako sa video dostalo na sociálne siete. "Verím, že možnými zlyhaniami policajnej inšpekcie sa bude zaoberať aj generálny prokurátor," zdôraznil Mikulec.Podľa poslanca Juraja Krúpu SaS ) je postup policajnej inšpekcie jasným dôkazom, že koaliční politici nemajú skutočný záujem na riadnom vyšetrení okolností atentátu a ide im len o jeho politické zneužitie. V tejto súvislosti by podľa neho mala byť vyvodená zodpovednosť vo vedení bezpečnostných zložiek."Môžeme skúsiť veriť tomu, že sú takto absolútne neschopní. K atentátnikovi na premiéra tejto krajiny teda pustili kohokoľvek, ten si tam nahral video a zdieľal ho na internete. V tom prípade je to ale na okamžité odstúpenie šéfa neschopnej inšpekcie Branislava Zuriana, šéfa neschopnej Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara a neschopného ministra Matúša Šutaja Eštoka . Takéto bezzubé bezpečnostné zložky zjavne nedokážu ochrániť nikoho pred ničím," vyhlásil Krúpa.