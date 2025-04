Rakvu s pápežom Františkom prenesú v stredu do baziliky, Vatikán oznámil detaily – VIDEO, FOTO

Pápeža si uctí verejnosť

Zverejnili testament

Náklady na pohreb

22.4.2025 (SITA.sk) - Telo zosnulého pápeža Františka prevezú z kaplnky Domu sv. Marty vo Vatikáne do Baziliky sv. Petra už niekoľko dní pred sobotným pohrebom . Stane sa tak v stredu o 9:00.Ako informuje Tlačové stredisko Svätej stolice, rakvu s pápežom prenesú tak, ako je to stanovené v liturgickej knihe k pohrebu pápežov Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. Jej upravené a druhé vydanie schválil samotný pápež František v apríli minulého roka.Po modlitbe, ktorej bude v stredu predsedať kardinál kamerlengo Kevin Farrell, sa začne s presunom rakvy. Sprievod prejde Námestím sv. Marty a Námestím Rímskych Prvomučeníkov, ďalej popod oblúk so zvonmi až k Námestiu sv. Petra, pričom do Baziliky sv. Petra prenesú rakvu s telom zosnulého pápeža cez hlavnú bránu.Pri Oltári vyznania v tomto chráme bude liturgii slova predsedať opäť kardinál kamerlengo. Následne si bude môcť pápeža uctiť verejnosť.Medzitým už kardináli Farrell a Pietro Parolin a arcibiskup Edgar Peña Parra zapečatili dvere pápežského apartmánu v Apoštolskom paláci i dvere bytu v Dome sv. Marty, kde býval pápež František.Samotný pohreb sa uskutoční v sobotu 26. apríla o 10:00 na priestranstve pred Bazilikou sv. Petra. Vatikán oznámil, že pohrebným obradom bude predsedať kardinál Giovanni Battista Re, ktorý je dekanom Kolégia kardinálov. Potom budú nasledovať obrady nazvané "Ultima commendatio" e "Valedictio".Následne bude rakva s telom pápeža prenesená do Baziliky sv. Petra. Oproti predchodcom pápeža Františka však nastáva zmena. Nebude totiž pochovaný v Bazilike sv. Petra, ale podľa jeho želania v nezdobenej hrobke v rímskej Bazilike Santa Maria Maggiore. Uviedol to aj vo svojom testamente, ktorý ešte v pondelok zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice."Želám si, aby sa moja posledná pozemská cesta skončila práve v tejto starobylej mariánskej svätyni, kam som sa chodil modliť na začiatku a na konci každej Apoštolskej cesty, aby som s dôverou zveril svoje úmysly Nepoškvrnenej Matke a ďakoval jej za jej nežnú a materinskú starostlivosť," uviedol.Hrob chce mať umiestnený vo výklenku v bočnej uličke medzi tamojšou Paulínskou kaplnkou a Kaplnkou Sforza. "Hrob musí byť v zemi, jednoduchý, bez špecifickej výzdoby a s jediným nápisom "Franciscus"," napísal Svätý Otec v závete.Pápež František myslel pred svojou smrťou aj na náklady spojené s prípravou pohrebu. Tie budú podľa jeho slov pokryté z daru dobrodinca, s ktorým sa ešte predtým dohodol. "Suma bude prevedená do pápežskej Baziliky Santa Maria Maggiore, príslušné inštrukcie som dal mimoriadnemu komisárovi liberijskej kapituly, Mons. Rolandovi Makrickasovi," píše sa v testamente.Nedeľnej svätej omši 27. apríla, ktorá sa uskutoční na Námestí svätého Petra, bude predsedať kardinál Parolin. Ako vysvetlili z Vatikánu, pôjde o druhú zo série pohrebných omší Novendiali. Tie sa budú sláviť každý deň o 17:00.