Kohút:Musíme zjednotiť rybárske hnutie a zastaviť rozvrat sekretariátu

Žilina 24. novembra (TASR) – Snaha o zjednotenie Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ), boj o rybárske revíry a zastavenie rozvratu sekretariátu SRZ budú hlavnými cieľmi novozvoleného tajomníka Rady SRZ Jána Kohúta. Nový tajomník to pre TASR povedal po skončení sobotného (23. 11.) mimoriadneho Snemu SRZ.Kohút sa o post tajomníka Rady SRZ uchádzal už tretíkrát, pred rokom neuspel v súboji s Ľubošom Javorom, ktorého snem v sobotu odvolal z funkcie pre podpis nevýhodnej zmluvy o predaji rybárskeho strediska v Považskej Bystrici. Kohút uspel už v prvom kole voľby, keď v konkurencii ďalších troch protikandidátov získal nadpolovičnú väčšinu - 128 z 232 platných hlasovacích lístkov.pripomenul nový tajomník s tým, že v boji o rybárske revíry bude vždy stáť na strane rybárskeho zväzu.zdôraznil.Dôležitou úlohou bude podľa neho zastaviť rozvrat na sekretariáte SRZ v Žiline.pripomenul Kohút.Ján Kohút má 55 rokov, je absolventom špecializácie rybárstvo na Mendelovej univerzite v Brne. Pracoval ako šéf strediska Štátneho rybárstva v Stupave, od roku 1995 do roku 2008 bol zamestnancom SRZ v Žiline postupne ako ichtyológ, šéf odboru ekológie tečúcich vôd a od roku 1999 ako vedúci odboru výroby SRZ s celoslovenskou pôsobnosťou. V roku 2008 odišiel zo SRZ a založil Slovenskú rybársku agentúru, ktorej majiteľom a konateľom bol až do tohto roku.Začiatkom tisícročia bol člen odborno–expertnej komisie pre prípravu zákona o rybárstve menovaný ministrom pôdohospodárstva, pôsobil tiež ako odborný posudzovateľ projektov v operačnom programe Rybné hospodárstvo. Má publikovaných viac ako 75 pôvodných prác z oblasti chovu rýb a ichtyológie v domácich a zahraničných časopisoch, je spoluautor dvoch vysokoškolských učebníc a populárno-odbornej publikácie Rukoväť rybárskeho hospodára.reagoval Kohút na obavy niektorých delegátov mimoriadneho snemu z jeho konfliktu záujmov.Podľa prezidenta SRZ Emanuela Seemanna je dobré, že konečne sa na post tajomníka rybárskeho zväzu dostal odborník – profesionál z oblasti rybárstva.povedal prezident s tým, že zväz nie je v dobrom stave a bude potrebné upokojiť vášne, ktoré sú v rybárskom hnutí.