R.SULÍK: R. MISTRÍK NA KANDIDÁTKE SAS NEBUDE

Bratislava 24. novembra - Robert Mistrík, ktorý kandidoval v tohtoročných prezidentských voľbách, nebude na kandidátke strany SaS. V nedeľnej relácii TV Markíza Na telo to oznámil šéf liberálov Richard Sulík.





"Mali sme viacero rozhovorov. Robert Mistrík sa rozhodol, že sa už nebude politicky angažovať," uviedol Sulík a vysvetlil, že dôvodom môže byť práve sklamanie z toho, ako dopadol pokus o štvor- alebo päťkoalíciu zo strán SaS, Za ľudí, PS-Spolu, OĽaNO a KDH.Druhý diskutujúci v relácii, predseda ĽSNS Marian Kotleba, sa vyjadril k neúspešnému pokusu o vytvorenie spojenectva so stranou Vlasť Štefana Harabina. Zdôraznil, že pre spojenie urobili kotlebovci maximum. "Snažili sme sa akceptovať Harabinove podmienky a nájsť to, čo nás spája namiesto toho, čo nás rozdeľuje," uviedol.Kotleba dodal, že sa jeho strana chystá do "prelomových" volieb. Podľa neho sa 29. februára 2020 rozhodne o tom, či bude Slovensko "normálne slovenské" alebo "liberálne fanatické".V téme zdravotníctva sa predseda SaS zastal názoru, že zdravotníctvo by nemalo byť zadarmo a že doň treba investovať. Predseda ĽSNS naopak zastával názor, že zdravotníctvo má zabezpečovať štát a ľudia by mali dostať akúkoľvek zdravotnú starostlivosť zadarmo.