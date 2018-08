Kolabujúcu dopravu na Kysuciach zlepší verejná doprava

Na snímke nová motorová jednotka MJ 813,111. Foto: FOTO TASR - Branislav Račko Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

Radoľa 30. augusta (TASR) – Kolabujúcu dopravu na Kysuciach, v úseku medzi Čadcou a Kysuckým Novým Mestom, chce Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) vyriešiť okamžitým zlepšením verejnej dopravy. Intervaly medzi vlakovými spojeniami by sa mali skrátiť a železnica by sa tak po novom mala stať najlepším dopravným prostriedkom pre obyvateľov, ktorí cestujú do školy, práce i domov. V súvislosti s týmto riešením už vedenie kraja oslovilo aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Uviedla to predsedníčka ŽSK Erika Jurinová na štvrtkovom brífingu v Radoli (okres Kysucké Nové Mesto).V úseku Čadca – Kysucké Nové Mesto prejde denne takmer 27.000 áut, z toho asi 5000 kamiónov. Pravidelne sa tu stávajú nehody aj s tragickým koncom. Len od začiatku roka sa na ceste I/11 stalo takmer 40 nehôd, pri ktorých zomrel jeden človek, ťažko sa zranili deviati ľudia. Odhady Národnej diaľničnej spoločnosti hovoria o dokončení diaľnice D3, ktorá má odľahčiť dopravu medzi Čadcou a Žilinou, v roku 2025.„Dovtedy musíme niečo urobiť, aby sme každý deň nestáli v čoraz dlhších kolónach a aby naše rodiny či priatelia neprichádzali na týchto miestach o svoje životy,“ povedala Jurinová. Podľa nej je riešením okamžité zlepšenie verejnej dopravy. „Tisícky ľudí dnes cestujú autom, pričom paradoxne, rovno vedľa kolón ide železničná trať. Vlaky by boli schopné odviezť veľkú časť ľudí, ktorí dnes stoja v zápchach. Máme plán, ako zlepšiť vlakové aj autobusové spoje tak, aby na seba nadväzovali a najmä, aby jazdili vtedy, keď to cestujúci najviac potrebujú,“ dodala.Medzi Čadcou a Žilinou sa podľa experta na železničnú dopravu a člena komisie dopravy ŽSK Jiřího Kubáčka verejnou dopravou denne presúva asi 3500 ľudí, z toho počas rannej špičky takmer 2200. V súčasnosti chodia vlaky v rannej a popoludňajšej špičke raz za hodinu s jediným zahusťujúcim párom vlakov počas pracovných dní. Kapacita tejto trate je však postačujúca na to, aby po nej jazdilo viac vlakov.priblížil Kubáček.ŽSK podľa Jurinovej zhruba pred mesiacom oslovil ministerstvo dopravy listom, v ktorom prezentoval toto riešenie.dodala.ŽSK v súčasnosti pripravuje aj kompletnú integráciu dopravy. Postupne bude zavádzať kroky nielen na lepšie prestupy medzi autobusmi a vlakmi, ale aj cestovanie na jeden lístok.uzavrela Jurinová.