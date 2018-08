V Česku nariadili kontrolu tisícky mostov podobných janovskému

Pohľad na torzo diaľničného mosta Morandi v Janove 17. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 30. augusta (TASR) - V celej Českej republike prejde dôkladnou kontrolou približne tisícka mostov postavených technológiou predpätého betónu. Rovnakú konštrukciu mal aj nedávno zrútený most v talianskom Janove. Okrem jeho pádu donútil ministra dopravy Dana Ťoka k tomuto kroku taktiež technický stav mosta cez rieku Ohře v obci Doubí neďaleko Karlových Varov. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský server iDNES.cz.Most v Doubí sa mal pôvodne opraviť, po odstránení vrchnej vrstvy vozovky sa však ukázalo, že sa už zachrániť nedá.uviedol Ťok po rokovaní so šéfmi Riaditeľstva ciest a diaľnic (ŘSD) a Správy železničnej dopravnej cesty (SŽDC).Ide o most, ktorý bol vyprojektovaný v roku 1964 a ktorý dostavali o päť rokov neskôr. V tom čase sa technológie predpätého betónu iba začali využívať a nie všetky vtedajšie stavebné postupy boli ideálne.povedal Ťok.Mimoriadna kontrola sa musí zamerať na technický stav nosných lán, ktoré môžu byť prenikaním vody skorodované. Kontrola tak ráta s vykonaním vrtov, aby sa odhalili prípadné kaverny, v ktorých sa môže zhromažďovať voda poškodzujúca nosné laná.Skontrolujú približne 400 mostov na železnici a ďalších 600 na diaľniciach a cestách.Veľká časť Morandiho mosta v Janove sa zrútila 14. augusta počas hustého lejaku, pričom zo 45-metrovej výšky spadlo viac než 30 osobných i nákladných vozidiel. Tragédia si vyžiadala 43 ľudských životov. Medzi možnými príčinami nešťastia figurujú nedostatočná údržba mosta či chyby v jeho konštrukcii.