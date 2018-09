Kolagén a kyselina hyalurónová sú pomocníkmi pri problémoch s kĺbmi

Ilustračné foto. Foto: TASR - Branislav Račko Ilustračné foto. Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava 24. septembra – Hoci sú kolagén a kyselina hyalurónová známe skôr z estetickej medicíny, dôležitú úlohu zohrávajú pri správnom fungovaní pohybového ústrojenstva. Bez týchto látok by ľudský organizmus nedokázal vyrásť a hýbať sa, vysvetľuje ortopéd Vladimír Holoubek."Kyselina hyalurónová funguje ako mazivo, ktoré zabezpečuje, že kĺbmi dokáže ľudský organizmus hýbať jednoducho, bez bolestí, zadrhávania sa a naplno. Na pohyb, silu tela a jeho pružnosť či ohybnosť má vplyv aj telu vlastná bielkovina kolagén,“ priblížil lekár. Kolagén tvorí kosti, svaly, kĺby, šľachy, ale aj kožu, väzivá, chrupavky či ďasná. Podľa výskumov tvorí šesť percent telesnej váhy.Množstvo kolagénu aj objem kyseliny hyalurónovej však s pribúdajúcimi rokmi klesá. Prejavuje sa to aj tým, že koža už nie je napnutá ako v mladosti, začína ochabovať. Vekom sa znižuje naša hybnosť a pružnosť a môžu sa tak dostaviť problémy s pohybom. Dostatok týchto látok súvisí podľa Holoubeka s pohybovým režimom, výživou a genetickou výbavou.Pripomenul, že "v dôsledku degenerácie kolagénu a nedostatku kyseliny hyalurónovej vysychajú chrupavky a vzniká artróza či spondylóza - degeneratívne zmeny medzistavcových platničiek, ktoré vedú k tvorbe výrastkov".Prevenciou je podľa ortopéda dobrá životospráva, a hlavne pohybová aktivita. "Pohyb stimuluje produkciu kolagénu, pričom sa do chrupavky nasáva vnútrokĺbová tekutina, ktorá ju vyživuje a hydratuje," vysvetlil. Keď už ťažkosti nastanú, ich liečba spočíva v injekčnom aplikovaní kolagénu a kyseliny hyalurónovej do tela.Holoubek pripomenul, že kolagén a kyselinu hyalurónovú možno i piť. Výhodou užívania tekutej formy týchto látok je okrem prevencie aj to, že sa dokážu dostať aj do najmenšieho medzibunkového priestoru v kĺboch a chrupavkách, kde často nedokáže pomôcť ani injekcia.