Speváčka Rita Ora zverejnila singel Let You Love Me

Sa krátko po narodení presťahovala s rodinou z Prištiny do Londýna, kde vyrastala. Ako speváčka sa po prvý raz predstavila v roku 2007 v skladbe Awkward Craiga Davida. V roku 2012 sa jej podarilo upútať v skladbe DJ Fresha s názvom Hot Right Now, ktorý s ňou obsadil prvé miesto UK Chartu.



Na vrchol britského singlového rebríčka sa dostala aj s vlastnými skladbami How We Do (Party), R.I.P. (feat. Tinie Tempah) a I Will Never Let You Down.



V auguste 2012 vydala zatiaľ jediný album Ora, pričom s ním tiež dobyla UK Chart. Ako herečka sa predstavila napríklad vo filmoch Šmejdi (2004), Rýchlo a zbesilo 6 (2013), Päťdesiat odtieňov sivej (2015), Bojovník (2015), Päťdesiat odtieňov temnoty (2017) či Päťdesiat odtieňov slobody (2018). Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com a archívu agentúry SITA.



BRATISLAVA 24. septembra - Britská speváčka Rita Ora zverejnila skladbu Let You Love Me. Novinka je prvým singlom z jej pripravovanej druhej štúdiovky Phoenix.Album sa dostane na trh 23. novembra a bude sa na ňom nachádzať aj vlaňajší singel Lonely Together, ktorý nahrala spolu so zosnulým dídžejom Aviciim.Dvadsaťsedemročná interpretka k piesni Let You Love Me ponúkla aj videoklip. V ňom ju možno vidieť na párty, kde ju zaujme jeden z prítomných mužov. Speváčka s ním flirtuje, tancuje a bozkáva sa, nakoniec z večierku ale odíde s kamarátkou.