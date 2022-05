Kolagén reálne pomáha: Pravda alebo mýtus?

To rozhodne nie je pravda. Avšak pravda nie je ani tvrdenie, že by bol kolagén len nejakou bublinou či mýtom. Prípravky obsahujúce kolagén totiž skutočne a reálne prospievajú zdraviu. Potvrdzujú to fakty a štúdie. Keď teda odhodíme všetko „pozlátko,“ tak toto zostane tou najpodstatnejšou informáciou.

Čo je to kolagén?

Kolagén je v podstate proteín, ktorý sa prirodzene vyskytuje v ľudskom tele. Predstavuje akési spojovacie tkanivo pri kostiach, svaloch, kĺboch či pokožke. Keď si predstavíte telo ako dom, tak kolagén je tým, čo drží jednotlivé súčasti pokope. Problém je, že produkcia tohto proteínu v ľudskom tele s pribúdajúcim vekom klesá. Zvýšiť pozornosť by mali predovšetkým ľudia okolo tridsiatky, v tomto čase totiž začína produkcia kolagénu postupne klesať. Preto je viac než vhodné doplniť si kolagén z iných zdrojov.

Reálne prínosy pre zdravie

Kolagén si viete suplementovať z výživových doplnkov. Ponúka niekoľko reálnych prínosov pre zdravie, ktoré sú potvrdené aj štúdiami. Vychádzame teda z tvrdých faktov a dát.

Kolagén má teda nasledovné prínosy:

Prospieva celkovej regenerácii tela

Zabraňuje starnutiu pleti

Zabraňuje vzniku pigmentových škvŕn, celulitídy

Prospieva pokožke

Dodá pružnosť a lesk vlasom a nechtom

Stimuluje syntézu chrupavkovej masy, zlepší tým hybnosť kĺbov a kostí

Ako užívať kolagén?

Kolagén nechápte ako zázračný prípravok, ktorý zrazu zmení váš vzhľad, zdravie a život o 180 stupňov. Žiadny takýto prípravok na svete ani neexistuje. Aj kolagén vám skutočne pomôže v súčinnosti s vaším životným štýlom ako takým, so správnym mentálnym nastavením, dostatkom pohybu, správnou stravou a podobne. Môže vám však naozaj pomôcť. Čo sa týka konkrétnych doplnkov, tak napríklad na ZEEN WORLD nájdete prípravky, ktoré obsahujú 6 000 mg prémiového morského kolagénu v jednej dennej dávke. Prípravky sú doplnené o kyselinu hyalurónovú, vitamín C a zinok. Pri samotnom užívaní stačí obsah jedného vrecúška nasypať do suchého pohára a rozmiešať v 200 ml vody, džúsu či mlieka. Po rozpustení je ho potrebné okamžite vypiť.

Zdroj obrázku: Maria Shipakina / Shutterstock.com