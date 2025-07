Kolaps leteckej dopravy v Rusku pre útok ukrajinských dronov znamenal meškanie takmer 2-tisíc letov

7.7.2025 (SITA.sk) - Kolaps dopravy na ruských letiskách, ktorý sa začal v noci na sobotu pre útok ukrajinských dronov, viedol do pondelka k meškaniu takmer 2-tisíc letov. Ako referuje web Ukrajinská pravda, uviedla to rozhlasová stanica Sloboda.„Zrušených bolo približne 500 letov, 88 letov bolo presmerovaných na náhradné letiská. Obmedzenia sa dotkli predovšetkým letiska Šeremetievo v Moskve, letiska Pulkovo v Petrohrade a letiska Čkalov v Nižnom Novgorode,“ konštatovala v pondelok rozhlasová stanica.Ruský Federálny úrad pre leteckú dopravu vyhlásil, že v pondelok dopoludnia sa letiská vrátili do normálnej prevádzky a že ruský systém leteckej dopravy „preukázal odolnosť voči vonkajšiemu zasahovaniu do svojej práce“. „Napriek vyhláseniu o stabilizácii meškania pokračovali,“ uviedla však rozhlasová stanica Sloboda.