Trasy na zásobovanie Ukrajiny budú v Poľsku chrániť holandské stíhačky F-35

7.7.2025 (SITA.sk) - Holandsko nasadí na jeseň svoje stíhačky F-35 na hliadkovanie v poľskom vzdušnom priestore, a to aj na ochranu trás dodávok pomoci na Ukrajinu. Ako informuje web Ukrajinská pravda, uviedol to holandský minister obrany Ruben Brekelmans na mikroblogovacej sieti X.Znamená to, že holandské stíhačky F-35 sa pripoja k Nórsku, ktoré už skôr oznámilo nasadenie svojich stíhačiek v Poľsku. „Od septembra budú holandské stíhačky F-35 hliadkovať vo vzdušnom priestore NATO v Poľsku spolu s Nórskom. Týmto spôsobom budeme držať Rusko na uzde a chrániť zásobovacie trasy na Ukrajinu," uviedol Brekelmans.Od decembra 2024 sú nórske systémy protivzdušnej obrany NASAMS nasadené na ochranu letiska v poľskom Rzešove.