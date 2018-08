Kolekcia FULLOVE od Lenky Sršňovej mieri na Vienna Fashion Week

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

VIEDEŇ 30. augusta 2018 (WBN/PR) - Vizuálne nápadná kolekcia Lenky Sršňovej, ktorá odkazuje na tvorbu významného Slovenského maliara Ľudovíta Fullu, bude v spolupráci so Slovenským Inštitútom vo Viedni a projektom Fashion LIVE! prezentovaná na Viedenskom týždni módy MQVFW.18.Dizajnérka Lenka Sršňová, ktorá je charakteristická svojou ľahkosťou prepájať módu s umením, prenáša známe, aj menej známe motívy maliara Ľudovíta Fullu do atraktívnych vzorov a nadčasových módnych kúskov. Silný odkaz Fullovho diela však neostane len na domácej pôde a už tento september zamieri do Viedne, kde bude predstavený medzinárodnému publiku na Viedenskom týždni módy.Lenka odprezentuje to najlepšie z kolekcie, ktorá bude pri tejto príležitosti doplnená aj o nové kúsky. Pestrofarebné vzory vznikli v spolupráci s dizajnérom Ondrejom Jóbom. Modelky na móle bude doprevádzať hudba, ktorú na mieru vytvoril známy slovenský hudobník Pjoni. Kolekcia vznikla pod záštitou GalérieĽudovíta Fullu v Ružomberku a jej vznik z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Okrem prehliadky bude kolekcia dostupná aj v showroome, ktorý je každoročnou oficiálnou súčasťou tohto Módneho podujatia.Môžete sa tešiť na záplavu žiarivých farieb, vzory zobrazujúce štylizované zvery, kvety, veselé abstraktné kompozície, či hravú geometriu. Všetko namiešané do nositeľných, atraktívnych a variabilných odevov, v ktorých si každý milovník módy a umenia nájde svoj originálny kúsok.Prehliadka kolekcie Lenky Sršňovej FULLOVE na MQVFW.18 sa bude konať v sobotu 15. septembra o 19:00 hod v priestoroch MuseumsQuartier vo Viedni. Kolekcia FULLOVE bude vystavená v showroome v dňoch 13. – 14. septembra od 14:00 do 22:00 hod a 15. – 16. septembra od 12:00 do 22:00 hod.