Ilustračné foto.

Bratislava 30. augusta (TASR) - Detská noha je extrémne citlivá na škodlivé vonkajšie vplyvy. Prezuvky do školy by mali byť vyrobené z prírodných materiálov, ako sú napríklad prírodné usne a textil, pretože sú mäkké, priedušné, absorbujú zvýšenú fyziologickú vlhkosť detskej nohy a prispôsobia sa anatomickému tvaru chodidla a nedráždia kožu. Uviedla to vedúca odboru hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Jana Hamade.U detí v najmenších vekových skupinách treba preferovať nízku členkovú obuv z čo najľahších materiálov. Nesprávna obuv môže z dlhodobého hľadiska podľa ÚVZ spôsobiť rôzne deformity, trvalé poškodenie kostry chodidla, ale i skoliózu.povedala Hamade. Dôležité je podľa nej vyberať obuv podľa účelu jej používania. Zároveň upozornila, že prezuvky nie sú to isté čo obuv do telocvične a nemali by sa zamieňať. Na aktivitu je určená športová obuv s mohutnejšou a trvanlivejšou konštrukciou a pevnou protišmykovou podošvou.