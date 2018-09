Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa štátnych zamestnancov sa upravia

Na snímke poslanec NR SR Erik Tomáš (SMER-SD). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. septembra (TASR) - Uzatváranie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnych zamestnancov sa upraví. Po novom by sa mohli uzatvárať na viac ako jeden kalendárny rok. Prezident SR Andrej Kiska totiž podpísal novelu zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorú parlamentu predložil poslanec Smeru-SD Erik Tomáš.vysvetlil Tomáš.Takýto postup podľa jeho slov umožní dojednať aj zvýšené nároky pre zamestnancov, než by sa dohodli v kolektívnej zmluve na jeden kalendárny rok, a garantovať ich rast aj v dlhšom časovom období, napríklad na dva kalendárne roky. Novela by mala nadobudnúť účinnosť od 15. októbra tohto roka.očakáva Tomáš.