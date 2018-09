Štátna prémia pri stavebnom sporení klesne z 5 % na 2,5 %

Ilustračná snímka. Foto: J&T REAL ESTATE Foto: J&T REAL ESTATE

Bratislava 21. septembra (TASR) - Stavebné sporenie dostane novú podobu. Po novom má byť štátna podpora poskytovaná účelnejšie, efektívnejšie a adresnejšie. Počíta s tým novela zákona z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska.Poskytnutie štátnej podpory má byť vždy viazané na použitie nasporených prostriedkov na stavebné účely. Preto má dôjsť napríklad k zrušeniu inštitútu tzv. priateľských sporiteľov, ktorý podľa MF výrazne deformoval trh podpory bývania. Priateľskí sporitelia nemuseli ako jediný subjekt na trhu dokladovať, že prostriedky naozaj použili na stavebné účely, rekonštrukciu či kúpu nehnuteľnosti. Po novom sa má poskytnutie štátnej prémie viazať na podmienku, že sa prostriedky získané stavebným sporením vrátane štátnej prémie použijú výlučne na stavebné účely.Cieľom novely je tiež zvýšenie adresnosti podpory stavebného sporenia. Štátna prémia by sa mala vyplácať plnoletým osobám iba v prípade, ak ich priemerný mesačný príjem za kalendárny rok neprekročí 1,3-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. MF SR nakoniec upustilo od obmedzenia podpory pre neplnoletých.Po novom sa vylúči aj nárok na štátnu prémiu pre stavebného sporiteľa počas čerpania a splácania medziúveru.očakáva ministerstvo.Rezort financií taktiež navrhol znížiť spodnú hranicu percentuálnej výšky štátnej prémie z piatich percent na 2,5 % z ročného vkladu. Zároveň mierne nahor upravuje maximálnu sumu štátnej prémie, a to na 70 eur z doterajších 66,39 eura ročne.zhodnotil počas legislatívneho procesu minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). Priblížil, že o návrhu rezort diskutoval aj s predstaviteľmi stavebných sporiteľní viac ako rok a vníma to tak, že nakoniec dospeli ku konsenzu.Pripomenul, že na podporu stavebného sporenia idú každý rok desiatky miliónov eur z peňazí daňových poplatníkov.uviedol Kažimír.