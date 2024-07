Kolícia ani po dvoch mesiacoch nevyvodila chyby štátnych zložiek pri atentáte na Fica, vyčíta KDH

26.7.2024 (SITA.sk) - Koalícia ani po viac ako dvoch mesiacoch nevyvodila zodpovednosť za chyby príslušných zložiek pri atentáte na premiéra Fica. Uviedlo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) , keď ako príklad poukázalo aj na americké tajné služby, ktoré po útoku na Donalda Trumpa priznali svoje pochybenie.„KDH preto vyzýva vedenie tajnej služby a Úradu pre ochranu ústavných činiteľov , aby predstúpili pred verejnosť a vysvetlili, ako je možné, že sa incident stal, v čom boli pochybenia a aké kroky podnikli na to, aby sa už nikdy viac žiaden podobný atentát nestal,“ zdôraznilo KDH.„Na Slovensku sa po hanebnom útoku na Roberta Fica zodpovednosť ani po viac ako dvoch mesiacoch nevyvodila, jediné čo sme zo strany vládnej koalície počúvali bolo, že za útok môže opozícia. Namiesto informovania o priebehu vyšetrovania, máme iba takéto obviňovanie bez dôkazov,“ konštatoval Viliam Karas, podpredseda KDH.„Úlohou bezpečnostných zložiek je chrániť vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť štátu. Preto je veľmi dôležité vedieť, kto v tomto prípade zlyhal, a aké informácie o atentáte a atentátnikovi mala bezpečnostná služba. Ako je možné, že verejnosť do dnešného dňa nemá žiadne informácie. Verejnosť má právo vedieť, ako je možné, že bol premiér postrelený a či a ako v tomto prípade zlyhali bezpečnostné zložky. Lebo ochrana premiéra, ako aj ochrana ľudí na Slovensku by nemala nikdy zlyhať,“ uviedol František Majerský, člen výboru na kontrolu SIS za KDH.