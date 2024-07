Oslávte Svetový deň tofu: Objavte jeho všestrannosť a benefity

Ingrediencia mnohých tvárí

26.7.2024 (SITA.sk) - Podporuje zdravé srdce, zlepšuje stav kostí, znižuje riziko cukrovky, rakoviny a zmierňuje nepríjemné príznaky menopauzy. Tofu je superpotravina, obsahuje vzácne látky izoflavóny, ktoré sa považujú za silné antioxidanty. Je vhodná pre každého, výnimkou sú len ľudia trpiaci na alergiu na sóju. Svetový deň tofu je dôvodom na malú oslavu.Tofu má svoj domov v Ázii. Podľa čínskej tradície patrili sójové bôby medzi päť posvätných plodín. Približne od roku 900 nášho letopočtu je základom japonskej kuchyne. V krajine vychádzajúceho slnka patrí medzi vôbec najbežnejšie potraviny, Japonci jedia tofu denne. Postupne sa jeho popularita rozšírila aj na západ. V anglických kuchárskych knihách sa tento názov objavil prvý raz na začiatku 19. storočia. Dnes ho poznajú takmer na celom svete a nedajú na neho dopusiť vegáni, vegetariáni ani tí, ktorí sa chcú stravovať pestro, vyvážene a zároveň racionálne.Niektorí považujú tofu za náhradu mäsa, iní za tvaroh, ďalší ho nazývajú sójovým syrom. V Ázii sa hovorí, že je to mäso bez kostí. Tofu je však skutočný originál vo svete potravín. Nie je to žiadna náhrada, ale plnohodnotné, výživné a zdravé jedlo, ktoré má miesto v každej kuchyni. Vyrába sa podobne ako syr, ale základnou surovinou je sójové mlieko, respektíve nápoj získaný zo sójových bôbov. Má jemnú textúru, neutrálnu chuť, ktorá sa dá kombinovať s rôznymi bylinkami, korením, pripravovať na sladko, na slano, variť, piecť aj grilovať. Stačí iba popustiť uzdu fantázii. Okrem toho, že si ho viete pripraviť na milión spôsobov, hodí sa napríklad aj do redukčnej diéty, má totiž málo kalórií a veľa pozitívnych živín, napríklad bielkovín.Popularita tofu rastie, a tak sa v roku 2014 Spoločnosť na ochranu zvierat rozhodla, že si zaslúži oslavu. Na 26. júl preto vyhlásila Svetový deň tofu. Práve v tento deň chce, aby sa viac hovorilo o tofu, zdôrazňovali sa jeho benefity, ale hlavne, aby zákazníci dostali inšpiráciu, ako si ho čo najchutnejšie pripraviť a prečo ho pridať do bežného jedálnička."Tofu je neuveriteľné jedlo. Je také všestranné, že si zaslúži svoj špeciálny deň," hovoria zástupcovia Spoločnosti na ochranu zvierat. Experti pripomínajú, že tofu dokáže absorbovať všetky chute, s ktorými sa varí, má jemnú štruktúru a dajú sa z neho pripraviť slané aj sladké jedlá. A čo je dôležité, určite sa netreba ničoho obávať a experimentovať.Zákazníci, ktorí si poctivo vyberajú suroviny, z ktorých budú variť, sa často zaujímajú aj o ich pôvod. Na Slovensku sa kvality tofu rozhodne netreba báť. Väčšina sóje totiž pochádza z európskej produkcie a Európska únia pestovanie geneticky modifikovanej sóje nepovoľuje. V našom regióne sa pestuje pomerne veľa sóje, tá najkvalitenejšia má certifikát Donau Soja. Táto organizácia združuje viac ako 300 farmárov z oblasti povodia rieky Dunaj, kontroluje dodržiavanie najvyšších ekologických štandardov. Gro sóje, ktorá sa nachádza na pultoch slovenských obchodov dokonca pochádza od našich farmárov.Už takmer tri desaťročia sa tofu vyrába aj na Slovensku. Značka Lunter z Banskej Bystrice začala ako malá rodinná firma, dnes ich výrobky nájdeme na pultoch 29 krajín. No a práve na Slovensku je najvyššia spotreba tofu na obyvateľa v celej Európe. Našinec skonzumuje 390 gramov ročne. V porovnaní s Japonskom, však máme stále, čo dobiehať. Spotreba na obyvateľa tam dosahuje úctyhodných 16,5 kilogramu ročne.KorpusPlnka:Poleva:Do väčšej misy vložíme naturálne tofu, krémovú nátierku, citrónovú šťavu, cukor a vypracujeme plnku. Sušienky rozdrvíme do nádobky a zmiešame s maslom. Do formy na cheesecake najprv natlačíme rozdrvené sušienky s maslom, potom pridáme plnku a necháme zachladiť. Po cca 20 minútach zalejeme cheesecake roztopenou karamelovou nátierkou. Následne ho vložíme do chladničky aspoň na 5 hodín, aby dezert pekne stuhol.Tofu nakrájame na plátky a opekáme na grile či na panvici z oboch strán. Ciabattu pozdĺžne prekrojíme, jemne pokvapkáme olivovým olejom a tiež na chvíľu opekáme na grile. Obe polovice pečiva potrieme bazalkovým pestom, pridáme aj vegan mayo a následne vrstvíme ostatné ingrediencie - olivy, ugrilované tofu, rukolu a poľníček, čerstvé paradajky aj sušené paradajky. Sendvič zatvoríme a vychutnávame si stredomorské chute:)Zemiaky pretlačíme cez mriežku, párky nakrájame na drobno a vložíme do misky. Pridáme mrkvu, nakrájanú uhorku a hrášok a premiešame. Dochutíme soľou, Korením, horčicou, worchesterovou omáčkou a vegan majonézou. Šalát necháme odstáť v chladničke aspoň hodinku.Informačný servis