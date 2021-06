Kolíková by bola rada, ak by sa k projektu Európskej prokuratúry pridali aj Poľsko a Maďarsko

Slovensko patrí k prvým

S Fínmi sa už dohodli

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.6.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková Za ľudí ) by bola rada, ak by sa Maďarsko a Poľsko pridali k projektu Európskej prokuratúry. Povedala to v pondelok po stretnutí s hlavnou európskou prokurátorkou Laurou Kövesi v Luxemburgu.Podľa šéfky rezortu spravodlivosti je tiež momentálne dôležité, aby všetky krajiny, ktoré sa rozhodli, že prispejú k projektu Európskej prokuratúry, nominovali svojich kandidátov na delegovaných európskych prokurátorov.„Som veľmi rada, že patríme k prvým krajinám, ktoré v plnosti obsadili európskych prokurátorov. Je to aj signálom toho, že Slovensko naozaj silne podporuje tento inštitút, a veríme tomu, že to môže naozaj pomôcť k stíhaniu tých, ktorí páchajú trestnú činnosť v rámci európskeho priestoru,“ uviedla Kolíková.Európska prokuratúra začala fungovať od júna 2021. Má právomoc vyšetrovať a stíhať trestné činy, ktoré poškodzujú rozpočet EÚ, ako sú napríklad podvody, korupcia, pranie špinavých peňazí a cezhraničné podvody s DPH.S nominovaním kandidátov meškalo Maďarsko a Poľsko. Kolíková zároveň informovala, že s Fínskom už došlo k dohode.„Verím, že v krátkom čase Európska prokuratúra ukáže, že je to dôležitý inštitút. Určite, keď bude prvá vec odsúdená, tak to bude príklad toho, ako to funguje,“ uzavrela.