Policajti naprieč celou Európou vykonali rozsiahlu raziu proti organizovanému zločinu

Zainteresovaná má byť aj FBI

Vlani prelomili šifrovanú sieť

7.6.2021 (Webnoviny.sk) - Policajné orgány naprieč Európou vykonali rozsiahlu akciu zameriavajúcu sa na organizovaný zločin. Europol, ktorý medzinárodný záťah vo viac ako desiatke krajín koordinoval, ho označil za „významnú akciu orgánov činných v trestnom konaní proti niektorým z popredných svetových zločincov“.„Táto operácia je doteraz najsofistikovanejším úsilím o narušenie aktivít zločincov pôsobiacich zo všetkých štyroch svetových strán,“ uviedol Europol, ktorý plánuje v súvislosti s akciou na utorok tlačovú konferenciu.Na nej by sa podľa organizácie mali zúčastniť aj predstavitelia z amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a polícií z Holandska, Švédska a Austrálie.Na akcii sa podieľala aj nemecká polícia. Hovorca nemeckého ministerstva vnútra však odmietol potvrdiť správy, že by pondelkové razie súviseli s preniknutím FBI do šifrovaných komunikačných sietí, ktoré používajú zločinci.„Môžem potvrdiť, že v Nemecku, ale aj v ďalších krajinách sveta v súčasnosti existujú trestnoprávne opatrenia proti osobám podozrivým z účasti na organizovanom zločine,“ povedal Steve Alter novinárom v Berlíne s tým, že vzhľadom na trvanie opatrení ich nemôže ďalej komentovať.Ako pripomína agentúra AP, európska polícia vlani zasadila organizovanému zločinu veľkú ranu po prelomení šifrovanej komunikačnej siete známej ako EncroChat, ktorú používajú zločinecké gangy na celom kontinente.