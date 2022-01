Kolíková by chcela predstaviť nový Občiansky zákonník, ministerstvo čaká veľa práce a debata

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.1.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo spravodlivosti by chcelo tento rok predstaviť nový Občiansky zákonník a zákon o obchodných spoločnostiach. V rozhovore pre agentúru SITA to potvrdila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS). Uviedla, že v roku 2022 čaká rezort veľa práce a debata na oboch zákonoch.V tomto roku by chcela šéfka rezortu spravodlivosti dotiahnuť novelu Trestného zákona a Trestného poriadku. Rezort by chcel dokončiť aj koncepciu väzenstva a reformu väzenstva. „Ak budeme úspešní s balíkom súdnej mapy, aspoň s niektorými, tak ich budeme implementovať,“ doplnila Kolíková o plánoch na rok 2022.Ministerka zhodnotila uplynulý rok 2021 ako ťažký. „Koaličná kríza na začiatku roka, vnútrostranícke rozpory v rámci Za ľudí a moje ťažké rozhodnutie vystúpiť z tejto strany. Rovnako je to rok, keď bola predstavená veľká reforma justície a v rámci nej bolo množstvo diskusií a debát naprieč celou spoločnosťou,“ vysvetlila. Dodala, že tento rok sa rezortu podarilo zriadiť Najvyšší správny súd SR a Úrad pre správu zaisteného majetku.