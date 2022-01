Suezský prieplav aj napriek blokáde vlani dosiahol najvyššie tržby vo svojej histórii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.1.2022 (Webnoviny.sk) - Suezský prieplav v Egypte v nedeľu uviedol, že minulý rok zaznamenal tržby 6,3 miliardy dolárov. Bolo to najviac v histórii tejto dôležitej vodnej cesty.Hlavný predstaviteľ kanála Ossama Rabei vyhlásil, že minuloročné príjmy vzrástli o 12,8 % v porovnaní s rokom 2020, keď mal Suezský prieplav tržby 5,6 miliardy dolárov. V minulom roku Suezským prieplavom prešlo 20 649 plavidiel, čo predstavuje nárast o 10 % v porovnaní s 18 830 plavidlami v roku 2020.Cez Suezský prieplav, ktorý spája Stredozemné a Červené more, prechádza zhruba 10 % svetového obchodu, vrátane 7 % svetovej ropy. Prieplav, ktorý bol prvýkrát otvorený v roku 1869, predstavuje pre Egypt jeden z najväčších zdrojov príjmov.Vlani v marci prieplav na šesť dní zablokovala obrovská kontajnerová loď Ever Given. Blokáda vtedy narušila globálnu nákladnú lodnú dopravu. Stovky lodí čakali na uvoľnenie prieplavu, niektoré zase museli ísť po oveľa dlhšej trase okolo Mysu dobrej nádeje, čo si vyžiadalo viac paliva a ďalšie náklady.