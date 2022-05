Kolíková chce pomôcť väzňom vrátiť sa do bežného života, vďaka projektu sa ministerstvu darí znížiť riziká ich sociálneho vylúčenia

Projektom počas jeho implementácie prešlo 2 500 odsúdených.

30.5.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) chce projektom s názvom Šanca na návrat pre odsúdených pomôcť väzobne stíhaným vrátiť sa do bežného života.„Ešte ako vyučujúca Právnickej fakulty Trnavskej univerzity som spolu so študentmi práva rozbiehala práve v tomto ústave projekt na oboznamovanie sa odsúdených s právom. Poznám tento ústav a teším sa, že je zapojený do tohto, ale aj do ďalších projektov,“ uviedla ministerka Kolíková.Zároveň dodala, že sa chce usilovať, aby sa takéto aktivity rozšírili do všetkých ústavov na Slovensku a boli ich trvalou súčasťou.„Ako spoločnosť musíme zmeniť náš prístup k väzenstvu a odsúdeným. Doteraz bol tento prístup spojený skôr s potrebou oddeliť ľudí, ktorí spáchali trestné činy od ostatnej spoločnosti a vôbec sa akoby nemyslelo na to, že títo ľudia sa predsa raz vrátia späť. Musí nám záležať na tom, aby títo ľudia boli motivovaní a pripravení vrátiť sa do spoločnosti a riadne sa do nej začlenili, aby nepáchali ďalej trestnú činnosť,“ uviedla Kolíková.Výchovno-vzdelávacie aktivity v rámci projektu absolvujú odsúdení v rámci výstupných oddielov tri až šesť mesiacov pred ukončením trestu odňatia slobody.Odsúdení sa učia rôznym praktickým veciam, ktoré im majú zjednodušiť návrat a začlenenie sa do bežného života. Často ide o odsúdených, ktorí sa pre dlhoročný pobyt za mrežami nestretli napríklad s menou euro v bežnom živote, nepoznajú mobilný telefón či dotykovú obrazovku. S pomocou lektorov píšu životopisy, tvoria svoj vlastný mesačný rozpočet alebo sa pripravujú na pracovný pohovor.Vďaka projektu sa podľa rezortu spravodlivosti darí znížiť riziká sociálneho vylúčenia odsúdených, zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce, aj minimalizovať riziká opakovaného páchania trestnej činnosti.Odsúdeným sa venujú psychológovia, sociálni pracovníci či sociálni metodici z ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Odsúdení pozitívne vnímajú formu práce, podporu na plynulý prechod do občianskeho života.