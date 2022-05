Nový CEO DoDo Ivo Velíšek: Rýchla, kvalitná a udržateľná logistika je nevyhnutná pre rozvoj e-commerce na Slovensku

O technologicko-logistickej spoločnosti DoDo

30.5.2022 (Webnoviny.sk) -Ivo Velíšek prichádza do spoločnosti DoDo po deviatich rokoch skúseností na manažérskych pozíciách v spoločnosti MOL Česká republika, kde v posledných rokoch pôsobil ako Retail Offer Manager. Podieľal sa na spustení, budovaní a strategickom rozvoji Fresh Corner v Českej republike, ktorý sa do troch rokov od svojho uvedenia na trh stal najpopulárnejším konceptom svojho druhu.V DoDo bude Ivo Velíšek ako CEO pre Českú republiku a Slovensko zodpovedný za nadväzovanie nových strategických partnerstiev s kľúčovými hráčmi na trhu a ďalšie posilňovanie pozície na domácich trhoch. Ivo Velíšek to chce dosiahnuť revíziou nastavených procesov a stratégie, ale aj podporou a vzdelávaním existujúceho tímu či náborom nových talentov."Zabezpečenie kvalitného doručenia na poslednej míli je pre úspech v e-commerce absolútne nevyhnutné, pretože zákazníci v tvrdej konkurencii prešľapy neprehliadnu. Dôraz nielen na rýchlu, ale aj presnú, kvalitnú a udržateľnú logistiku je jasne viditeľný na Slovensku a aj v zahraničí. Veľký počet firiem na trhu má však stále veľké rezervy v kvalite dodávok. Spoločnosť DoDo musí byť schopná presvedčiť týchto hráčov, aby neriskovali svoju povesť u zákazníkov a zvýšili úroveň svojich služieb. DoDo je na to ideálnym partnerom. Ak budeme pokračovať v edukácii trhu, verím, že Slovensko a Česká republika môžu zostať na špičke Európy, nielen čo sa týka počtu e-shopov, ale aj kvality ich služieb," hovoríV posledných rokoch DoDo úspešne expandovala na zahraničné trhy vrátane Nemecka a Rakúska a dokončila svoju transformáciu na medzinárodne úspešnú skupinu DoDo. V prvej polovici mája získala spoločnosť investíciu vo výške 60 miliónov eur od investorov pod vedením EC Investments Daniela Křetínského a zakladateľa J&T Capital Partners Patrika Tkáča. Spoločnosť DoDo plánuje použiť tieto prostriedky na ďalšiu expanziu a ďalší rozvoj vlastnej dátovej logistickej platformy.DoDo poskytuje logistické služby založené na dátach, ktoré uľahčujú doručovanie objednávok. S využitím pokročilých technológií sa snaží znižovať negatívny dopad prepravy tovaru na mestské životné prostredie. Služby DoDo sú aktuálne dostupné v desiatich slovenských mestách.Spoločnosť DoDo bola začiatkom tohto roka zaradená do rebríčka Deloitte Technology FAST 50 ako štvrtá najrýchlejšie rastúca technologická firma v Európe.