Kolíková je pripravená podať návrh na zmenu paragrafu 363 do legislatívneho procesu, zásahy Žilinku odmieta

27.9.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo spravodlivosti je pripravené dať návrh na zmenu paragrafu 363 Trestného poriadku do legislatívneho procesu už tento týždeň. Potvrdila to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) na pondelkovej tlačovej besede. Ministerka zároveň nevedela povedať, ako sa koalícia dohodne na zmene paragrafu. Myslí si však, že by generálny prokurátor nemal vstupovať do veci, ak do nej už zasiahol súd.„Je zjavné, že teraz sa nevieme dohodnúť s generálnou prokuratúrou na zúžení tohto ustanovenia. Istým spôsobom je to aj prirodzené. Neviem, ktorá inštitúcia by súhlasila so zúžením svojej kompetencie. Ale toto je otázka na koalíciu. Určite chceme nájsť zhodu aj k tejto veci a čím skôr, tým lepšie,“ povedala Kolíková.Paragraf 363 Trestného poriadku umožňuje generálnemu prokurátorovi zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak ním bol porušený zákon.