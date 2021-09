Sopka na La Palme zničila viac ako 500 budov, podľa vedcov vstúpila do fázy nízkej aktivity

Potrebné sledovanie situácie

27.9.2021 (Webnoviny.sk) - Sopka Cumbre Vieja na kanárskom ostrove La Palma patriacom Španielsku, ktorá počas doterajšej približne týždňovej erupcie zničila už viac ako 500 budov a spôsobila evakuáciu tisícok ľudí, prestala v pondelok chrliť veľké oblaky popola a roztavenej horniny.Podľa vedcov je však zatiaľ príliš skoro na to, aby fázu erupcie mohli vyhlásiť za ukončenú.Kúdel popola vychádzajúci z hlavného krátera v pondelok skoro ráno ustúpil, no približne po dvoch hodinách sopka opäť vykazovala známky aktivity.Vulkán sa prebudil 19. septembra a podľa Národného geografického ústavu sa dostal do „fázy nižšej aktivity“, no bude potrebné sledovať, ako sa bude situácia vyvíjať v nasledujúcich hodinách.„To, že je sopka teraz menej aktívna, neznamená, že sa to nemôže zmeniť,“ povedal expert spomenutého ústavu Stavros Meletlidis.Doteraz si erupcie sopky nevyžiadali žiadne obete. Úrady na ostrove však medzitým odporučili obyvateľom štyroch dedín, aby sa zdržiavali v interiéroch a vyhli sa toxickým plynom, ktoré by sa mohli uvoľňovať po kontakte lávy s teplotou viac ako 1000 stupňov Celzia s vodou v Atlantickom oceáne.Odborníci tvrdia, že takýto tepelný šok má za následok uvoľnenie oblakov vodnej pary naplnených kyselinou chlorovodíkovou a drobnými čiastočkami sopečného skla, ktoré môžu spôsobiť podráždenie pokožky, očí a dýchacích ciest.Rýchlosť toku lávy sa od nedele zvýšila, keďže postupovala z prudšieho svahu smerom k útesom pri oceáne. Podľa úradov sa tok lávy v pondelok nachádzal asi 800 metrov od vôd Atlantiku.