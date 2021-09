Kolíková len ťažko verí tomu, že by sa vyšetrovatelia aj Špecializovaný trestný súd nechali oklamať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.9.2021 (Webnoviny.sk) - Pre ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovú (nom. SaS) je ťažko uveriteľné, že boli oklamaní predstavitelia špeciálnej prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu.Povedala to v pondelok na tlačovej besede v súvislosti s medializovanou informáciou, že inšpekcia ministerstva vnútra zadržala vyšetrovateľov najzávažnejších káuz Jána Čurillu , Pavla Ďurka a ďalších dvoch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry z tímu Očistec. Policajná inšpekcia sa zaoberá podozreniami z manipulovania svedeckých výpovedí.„Teraz, keď dochádza k skutočnosti, že konania, ktoré nám prebiehajú cez špeciálnu prokuratúru, sú inou zložkou prokuratúry napádané, že to trestné konanie malo defekty, tak to znamená, že ako keby boli oklamaní predstavitelia špeciálnej prokuratúry, špecializovaného trestného súdu. Je pre mňa zložité tomu uveriť, že by sa dali takto oklamať. Ale môže sa to stať, aj keď si všetci robili svoju prácu,“ povedala Kolíková. Dodala, že treba dôsledne trvať na tom, aby bol postup inšpekcie vysvetlený.