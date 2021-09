Taliban nastolil prísnejšie pravidlá pre študentky, zmenia dress code a do lavíc už s mužmi nezasadnú

Ženy odstrihli od štúdia

Počet študentiek sa zvýšil

Ministerstvo pre šírenie cností

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.9.2021 (Webnoviny.sk) - Afganské vládne hnutie Taliban informovalo, že ženy v krajine budú môcť študovať - nie však spoločne s mužmi.Ako podľa spravodajského portálu BBC uviedol minister vysokého školstva Abdul Baki Hakkáni, afganské univerzity budú oddelené podľa pohlaví, pričom zavedú i nové pravidlá obliekania, tzv. dress code.Počas vlády Talibanu v rokoch 1996 - 2001 mali afganské ženy a dievčatá zákaz vstupu do škôl a univerzít. Najnovšie zmeny však predstavujú významnú zmenu. Predtým, ako Taliban pred niekoľkými týždňami opätovne prevzal moc nad Afganistanom, tamojšie študentky nemuseli dodržiavať dress code a mohli na školách študovať po boku mužov.Napriek tomu, že niektorí navrhovali, aby podľa nových pravidiel ženy úplne „odstrihli“ od možnosti študovať, pretože univerzity nemajú kapacity na prevádzkovanie oddelených tried, Hakkáni trvá na tom, že učiteľov bude dosť a tam, kde nebudú k dispozícii, sa nájde nejaká alternatíva.Podľa pohlaví oddelia chlapcov a dievčatá aj na základných a stredných školách. Ženy budú musieť povinne nosiť hidžáb, no Hakkáni neuviedol, či budú musieť mať aj ďalšie pokrývky tváre.Odkedy Taliban v roku 2001 zbavili moci, počas nasledujúcich dvoch dekád dosiahol Afganistan obrovský pokrok v oblasti vzdelávania a gramotnosti, najmä u dievčat a žien.Nedávna správa Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) uviedla, že počet dievčat na základných školách za 17 rokov po vláde Talibanu v spomenutom období 1996 - 2001 stúpol z takmer nuly na 2,5 milióna. Miera gramotnosti žien sa tiež za desať rokov takmer zdvojnásobila na 30 %.Taliban okamžite po nástupe k moci zrušil ministerstvo pre záležitosti žien a nahradil ho novým - ministerstvom pre šírenie cností. Tento rezort sa počas predchádzajúcej vlády Talibanu preslávil tým, že jeho príslušníci bili ženy za priestupky, ako napríklad nedostatočné oblečenie alebo prítomnosť na verejnosti bez sprievodu muža.Mnoho prominentných afganských žien v nedávnom období pre obavy z Talibanu ušlo z krajiny. Tamojšia najznámejšia popová speváčka Arjana Sajídová emigrovala v americkom nákladnom lietadle a filmová režisérka Sahraa Karimi odišla na Ukrajinu.