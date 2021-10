Kolíková obíde vládne poslanecké kluby, vysvetlí novú súdnu mapu a zodpovie aj otázky

O reforme nemocníc reč nebola

Zhoda nie je ani pri reforme národných parkov

26.10.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) bude v utorok na vládnych poslaneckých kluboch vysvetľovať súdnu mapu a odpovedať na otázky poslancov. Po rokovaní pondelňajšej koaličnej rady to povedala predsedníčka poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) „V priebehu dnešného dňa ministerka spravodlivosti ide na kluby a bude odpovedať na otázky. Treba si počkať na prezentáciu, aby poslanci dostali možnosť sa pýtať. Verím, že dostanú také odpovede, že budú spokojní,“ vyjadrila sa Zemanová.Výhrady k súdnej mape má vládne hnutie Sme rodina . Posledná verzia reformy súdov ráta so zrušením štyroch okresných súdov v Skalici, Kežmarku, Bánovciach nad Bebravou a v Partizánskom.O reforme nemocníc podľa Zemanovej reč na koaličnej rade nebola. Parlament má hlasovať o návrhu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti na aktuálnej schôdzi parlamentu v prvom čítaní.Zemanová nemá informácie, že by sa hlasovanie o tomto zákone malo posunúť. Výhradu k rušeniu niektorých nemocníc v regiónoch má líder Sme rodina Boris Kollár. Na otázku, či sa koalícia pokúsi posunúť reformu do druhého čítania aj bez Sme rodina, Zemanová odpovedala, že ide o zákon z dielne OĽaNO a neorganizuje hlasovanie. „Možno Sme rodina ešte bude klásť nejaké otázky pánovi ministrovi zdravotníctva. Pán Kollár chodí po regiónoch, ešte možno prinesie nejaké otázky,“ dodala Zemanová.Aj keď ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že nechce rušiť nemocnice, Kollár cez víkend v televízii TA3 v relácii V politike povedal, že mnohé plne funkčné nemocnice by boli zmenené na „doliečováky". Podľa neho predstavitelia ministerstva nechodia do regiónov a reformy navrhujú „od stola".V koalícii nie je doteraz zhoda ani na reforme národných parkov. Tá počíta s prevodom správy pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve štátu v národných parkoch na Štátnu ochranu prírody SR. Zmeny sú definované v novele zákona o ochrane prírody a krajiny, o ktorej sa má hlasovať na októbrovej schôdzi parlamentu.„Včera (v pondelok 25. októbra, pozn. SITA) bol poskytnutý pozmeňovací návrh, v Sme rodina potrebujú čas na naštudovanie tohto návrhu,“ odpovedala Zemanová na otázku, či reforma národných parkov prejde v parlamente.