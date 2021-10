Nádherná lipa pripomína tragédiu pandémie už aj v Michalovciach

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.10.2021 (Webnoviny.sk) - Strom, ktorý bude stáročia dýchať a žiť za zosnulých, vysadili v centre mesta.Ďalšia spomienková lipa bude dôstojnou pripomienkou udalostí pandémie COVID-19, tentokrát v Michalovciach. Slávnostným pietnym aktom v piatok 22. októbra si mesto uctilo pamiatku všetkých obetí pandémie. Lipu zasadili na Námestí slobody pri Dúhovej fontáne, kde bude prístupná všetkým obyvateľom. Michalovce sú tak už siedmou samosprávou zapojenou do veľkého spomienkového projektu Živých pietnych miest, ktoré budú stáročia pripomínať nešťastné udalosti pandémie a jej následky. Organizuje ho občianske združenie Skutočné obete."Boj s covidom je nesmierne náročný a pre tisícky pacientov sa skončil bohužiaľ prehrou. Ich rodiny sa vyrovnávajú s náhlou, tragickou a veľmi bolestnou stratou. Viac ako 15 000 obetí si budeme vďaka žijúcim a dýchajúcim lipám navždy pripomínať," povedala Lenka Straková z OZ Skutočné obete, ktoré združuje a podporuje pozostalých.Na pietnom akte sa zúčastnil Jozef Sokologorský, zástupca primátora mesta Michalovce."Pandémia a jej nepriaznivé dôsledky zasiahli celé Slovensko, mesto Michalovce a jeho obyvateľov nevynímajúc. Je to nová skúsenosť pre každého z nás a ovplyvňuje všetky sféry nášho života. Pristúpili sme k opatreniam, ktoré boli nevyhnutné pre poskytovanie služieb mestského úradu, ochranu našich seniorov, ale snažili sme sa tiež vyjsť v ústrety materským a základným školám, ktoré to v tomto období nemajú vôbec jednoduché. Na pamätnej tabuli je napísané, že nikdy nezabudneme. Nezabudnime sa však správať zodpovedne a aj svojím konaním prispieť k tomu, aby obetí pandémie bolo čo najmenej," uviedol Jozef Sokologorský, zástupca primátora mesta Michalovce.O ťažko boji s ochorením Covid-19 a vyťaženosti zdravotníkov v prvej línii hovoril aj Marián Haviernik, riaditeľ Nemocnice Svet Zdravia Michalovce: "Zdravotníci momentálne zvádzajú súboj už s treťou vlnou pandémie COVID-19. Jej druhá vlna si na Slovensku vyžiadala množstvo obetí. Je veľmi dôležité, aby si verejnosť uvedomila, ako sa proti tomuto ochoreniu chrániť. Očkovanie a neustále dodržiavanie epidemiologických opatrení sú jediným účinných spôsobom, ako minimalizovať počet hospitalizovaných a ďalších vyhasnutých životov."OZ Skutočné obete odštartovalo projekt Živé pietne miesta koncom júna, kedy začali oslovovať mestá, obce, župy i ďalšie subjekty na spoluprácu. Prvé lipy vysadili v Banskej Bystrici, v Žiline, Púchove, v Košiciach, obci Lúčka, v obci Kamenica nad Cirochou a pokračujú v Zlatých Moravciach, Nových Zámkoch, Senci, Čadci, Zvolene, Lučenci, Poltári, Prešove, Trenčíne a v ďalších mestách a obciach. Záujemcovia sa môžu naďalej nahlasovať cez www.skutocneobete.sk . Projekt bude pokračovať aj v budúcom roku.Členovia iniciatívy Skutočné obete vybrali na výsadbu lipu, pretože patrí k najkrajším a najmajestátnejším stromom v našich zemepisných šírkach. Dorastá do výšky 30 metrov a dožíva sa stoviek rokov. Lipa má navyše liečivé vlastnosti a používa sa práve pri ochorení dýchacích ciest. Keďže COVID-19 zasiahol celé Slovensko, cieľom projektu je, aby mali obyvatelia v čo najväčšom počte miest a obcí dôstojné symbolické pietne miesto, pri ktorom sa môžu zastaviť a vzdať úctu obetiam či zorganizovať spomienkový obrad.Viac o projekte na www.skutocneobete.sk Informačný servis