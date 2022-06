Kolíková odvolala predsedu Okresného súdu Bratislava III. Vraj pochybil, keď si NAKA prišla po spis

10.6.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Mária Kolíková (nom. SaS) v piatok 10. júna odvolala predsedu Okresného súdu (OS) Bratislava III , JUDr. Romana Fitta.„Dôvod, pre ktorý JUDr. Fitta odvolávam, je jeho konanie a prístup ako predsedu súdu v čase, keď príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) koncom apríla tohto roku realizovali na OS Bratislava III úkony k zaisteniu spisu vrátane jeho utajovanej prílohy," povedala ministerka.„Napriek tomu, že uvedené sa dialo sčasti aj za prítomnosti predsedu, a napriek vyhrotenej situácii, ktorá to sprevádzala, predseda súdu nelegitimoval svoju pozíciu a nekonal z titulu orgánu riadenia súdu. Neurobil ani ďalšie kroky k riadnej súčinnosti s vyšetrovateľmi NAKA, ktoré by boli náležité v rámci vyšetrovania podozrení z trestnej činnosti. Odvolanie predsedu súdu nijako nesúvisí s právnou otázkou, či mal alebo nemal byť vydaný spis alebo jeho utajovaná príloha zo súdu. Pre moje rozhodnutie to nehralo žiadnu úlohu. Predsedu súdu odvolávam, pretože som presvedčená, že pochybil ako manažér súdu," dodala Kolíková.