Nové riešenia starých smrtiacich návykov. Katolícka cirkev na tému znižovania zdravotného rizika v dôsledku fajčenia

Em. kard. Michael Czerny, prefekt Dikastéria na podporu integrálneho ľudského rozvoja



Rev. Mons. Charles Namugera z Dikastéria na podporu integrálneho ľudského rozvoja



H.E. Mons. Ariel Edgardo Torrado Mosconi, biskup Nueve de Julio



H.E. Mons. Grzegorz Ryś, arcibiskup mesta Lodz v Poľsku



Prof. Alejandro Videla z univerzitnej nemocnice Austral University Hospital v Buenos Aires



H.E. Mons. Fortunatus Nwachukwu, stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN v Ženeve



Prof. Szczepan Cofta z klinickej nemocnice Univerzity lekárskych vied v Poznani



Rev. Prof. Robert Nęcek z Pápežskej univerzity Jána Pavla II. v Krakove



Prof. Paul Aveyard z Oxfordskej univerzity



MD Bartosz Arłukowicz, predseda osobitného výboru pre boj proti rakovine v Európskom parlamente



10.6.2022 (Webnoviny.sk) - Jednodňový seminár "Katolícka cirkev na tému znižovania zdravotného rizika v dôsledku fajčenia" pod záštitou Dikastéria na podporu integrálneho ľudského rozvoja usporiadala Pápežská univerzita Svätého kríža v Ríme.Účelom seminára, ktorý je prvým svojho druhu, je rozprúdiť širokú debatu na tému, ako riešiť problém znižovania zdravotného rizika spôsobeného fajčením. Cieľom je nájsť spôsoby, ako pomôcť fajčiarom minimalizovať ujmy na zdraví v širšom zmysle. Na znižovanie dopadov fajčenia je potrebné využiť aktuálne najlepšie poznatky, všetky dostupné výskumy aj vedecké metódy. Keďže konečným cieľom je záchrana čo možno najväčšieho počtu životov, vyžaduje si to rozsiahlu spoluprácu.V záujme zabezpečenia komplementárneho prístupu k otázke znižovania zdravotného rizika u fajčiarv sa seminára okrem zástupcov Katolíckej cirkvi zúčastnili hostia z oblasti medicíny, vedci zaoberajúci sa závislosťou na fajčení a zákonodarcovia z Európskeho parlamentu. Boli na ňom zastúpené tieto krajiny: Taliansko, Argentína, Spojené kráľovstvo a Poľsko. Účastníci diskutovali o výzvach znižovania zdravotného rizika v dôsledku fajčenia. Osobitným listom účastníkov seminára pozdravil aj pápež František.Medzi rečníkmi na podujatí vystúpili okrem iných aj:Fajčenie je silnou fyzickou akoj aj psychickou závislosťou. Predstavitelia Katolíckej cirkvi hlásajú, že ľudský život je posvätný a starať sa o zdravie je morálnou povinnosťou každého ľudského jedinca. Toto presvedčenie je jedným z prvkov tvoriacich základ všetkých princípov Sociálnej náuky Cirkvi, a preto uprostred milosrdenstva Cirkvi stojí každá osoba so svojimi slabosťami, vrátane obete závislosti na fajčení.Hlas Katolíckej cirkvi v sociálnych otázkach zaznieva na celom svete. Bolo ho počuť počas pandémie COVID-19, ktorá vzala životy viac ako 6 miliónom ľudí, a zaznieval aj počas klimatickej krízy. Predstavitelia Katolíckej cirkvi sú teda silne presvedčení, že teraz nastal čas zamerať sa na osoby, ktoré trpia závislosťou a táto predstavuje závažné riziko ohrozenia života ich samých ako aj ich blízkych. Toto stanovisko predstaviteľov Cirkvi je v súlade so správou Európskeho parlamentu o prevencii a liečbe rakoviny, ktorá bola ratifikovaná v tomto roku a ktorá uznala znižovanie poškodenia zdravia spôsobené fajčením za primeranú politiku na ochranu verejného zdravia. Hlas predstaviteľov Katolíckej cirkvi na celom svete prispieva k posilňovaniu schopnosti reagovať na globálne výzvy znižovania znižovania zdravotého rizika u fajčiarov.Informačný servis