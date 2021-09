Kolíková podľa Remišovej zradila hodnoty a princípy Za ľudí, odchodom poslancov sa všetkým uľaví

Základom strany členovia v regiónoch

Nespokojné krídlo odchádza ku SaS

8.9.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Za ľudí nemôže by sprivatizovaná úzkou skupinou ľudí s majetníckym prístupom, aj keď ju zakladali. Uviedla to na tlačovej konferencii v reakcii na odchod ministerky Márie Kolíkovej a niekoľkých poslancov šéfka strany Veronika Remišová Podľa nej je tento krok Kolíkovej zradou hodnôt, princípov a členov strany. Zároveň zdôraznila, že odídenci majú svoje aktuálne funkcie len vďaka strane Za ľudí.Podľa Remišovej sú základom strany nie poslanci alebo ministri, ale členovia v regiónoch. „Ku dnešnému dňu odchádza so skupinou Márie Kolíkovej 11 členov strany," povedala s tým, že odchodom týchto osôb sa „uľaví všetkým".Strana teraz podľa Remišovej ide ďalej a zameria sa na slušnú a nepopulistickú politiku. Remišová doplnila, že štyria zvyšní poslanci, ktorí pre zánik poslaneckého klubu budú pôsobiť ako nezaradení, budú „presadzovať sľuby, ktoré dali ľuďom". Pokiaľ ide o možné prerozdeľovanie funkcií vo vládnej koalícii, šéfka Za ľudí uviedla, že svoje návrhy oznámi najskôr koaličným partnerom, až potom ich bude medializovať. „Niečo navrhovať partnerom určite budem," dodala.Nespokojné krídlo Za ľudí okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej dnes oznámilo, že opúšťa stranu Za ľudí a vstupuje do poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Zo strany Za ľudí okrem ministerky Kolíkovej vystupujú aj poslanci parlamentu Vladimír Ledecký Ján Benčík , ktorý nie je členom Za ľudí, iba za ňu kandidoval v parlamentných voľbách.