Schaeffler prináša inovatívne riešenia, ktoré elektrifikujú pohon a umožňujú udržateľnú mobilitu

8.9.2021 (Webnoviny.sk) -Automobilový a priemyselný výrobca Schaeffler predstavuje na veľtrhu IAA Mobility 2021 inovatívne komponenty a systémy pod heslom "Na ceste k udržateľnej mobilite": Okrem účinných riešení ložísk a tlmičov pre hybridné prevodovky spoločnosť predstavuje novinky v podobe 800-voltového systému výkonovej elektroniky a vysoko integrovaného systému tepelného riadenia. "Či už ide o jednotlivé komponenty alebo kompletné systémy, spoločnosť Schaeffler je pre svojich zákazníkov na celom svete tým správnym technologickým partnerom," hovorí Matthias Zink, člen predstavenstva pre oblasť Automotive Technologies Schaeffler AG. "Desaťročia našich skúseností v oblasti pohonov so spaľovacími motormi sú zároveň základom pre formovanie zmien v oblasti e-mobility, ktoré pohnú svetom. Séria početných nominácií v oblasti elektrických pohonov dokazuje, že spoločnosť Schaeffler je na správnej ceste." Objem objednávok prijatých v divízii E-Mobility v prvom polroku 2021 má hodnotu 2,1 miliardy eur, čo znamená, že cieľ plánovaný na celý rok 2021 bol už dosiahnutý. "Vysoká úroveň výrobnej a technologickej odbornosti spoločnosti Schaeffler vo všetkých komponentoch elektrických pohonných systémov zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní technicky vyspelých a zároveň hospodárnych produktov," hovorí Dr. Jochen Schröder, vedúci divízie E-Mobility. "S účinnosťou od roku 2022 sa v divízii E-Mobility plánuje ročný príjem objednávok vo výške 2 až 3 miliárd eur."Ako novinku predstavuje spoločnosť Schaeffler vlastný 800-voltový systém výkonovej elektroniky na použitie v elektrických nápravách vo vysokovýkonných vozidlách. Toto škálovateľné riešenie umožňuje trvalý výkon až do 330 kW a krátkodobý špičkový výkon až do 500 kW. Dosiahnuteľná energetická hustota až 70 kW na liter znamená malé rozmery puzdra a z toho vyplývajúce výhody pri integrácii. Výkonová elektronika má popri motore rozhodujúci podiel na účinnosti pohonu. Spoločnosť Schaeffler sa rozhodla použiť v 800-voltovom palubnom zdroji najnovšiu technológiu karbidu kremíka so širokou pásmovou medzerou, ktorá výrazne zníži straty energie v porovnaní s konvenčnou technológiou kremíkových IGBT a umožní dosiahnuť účinnosť viac ako 99 % v definovaných rozsahoch zaťaženia. V dôsledku toho sa výrazne zvýši celkový dojazd elektrických vozidiel. Okrem toho sú rýchlosti nabíjania dosiahnuteľné pri 800-voltovej napäťovej triede výrazne vyššie ako pri doteraz bežne používanej 400-voltovej napäťovej triede. Využíva sa aj vlastné riešenie riadenia motora, ktoré umožňuje rôzne modulačné procesy a variabilné spínacie frekvencie.Na veľtrhu IAA bude spoločnosť Schaeffler používať svoju elektrickú nápravu 3 v 1, ktorá spája elektromotor, prevodovku a výkonovú elektroniku do jedného systému, aby ukázala, ako výkonová elektronika zapadá do celkového systému. Spracovanie signálov a riadenie pohonu sa uskutočňuje pomocou vlastného softvéru spoločnosti Schaeffler. Výkonná elektrická náprava od spoločnosti Schaeffler s prevodovkou s vynikajúcou hustotou krútiaceho momentu je presvedčivá a vyznačuje sa predovšetkým kompaktnými rozmermi, vysokou hustotou výkonu, vysokou účinnosťou systému a vynikajúcimi akustickými vlastnosťami. Vďaka modulárnej štruktúre môže systém spĺňať rôzne požiadavky na použitie a môže sa používať v rôznych platformách vozidiel.Systém Steer-by-Wire od spoločnosti Schaeffler prenáša povely na riadenie kolies vozidla len prostredníctvom elektronických signálov, čím vytvára ďalšie príležitosti v oblasti autonómneho riadenia. Technológiu už preverila viac ako miliarda kilometrov bez nehôd v extrémnych podmienkach motoristického športu a v súčasnosti sa len doľaďuje. Najnovšia generácia tejto technológie, Space Drive 3 Add-ON, je pripravená na výrobu v malých objemoch. "Space Drive 3 je pre nás veľkým míľnikom," vysvetľuje Viktor Molnar, vedúci podvozkových systémov spoločnosti Schaeffler. "To znamená, že môžeme našim zákazníkom ponúknuť systém Steer-by-Wire pripravený na výrobu, ktorý je vysoko škálovateľný a mimoriadne flexibilný. " A čo viac, systém dokáže zaznamenať všetky parametre riadenia, čo v prípade autonómnych vozidiel umožňuje spätnú väzbu pre pokročilý asistenčný systém riadenia vozidla (ADAS)."Výraznejšia elektrifikácia vozidiel každej kategórie prináša zrýchlenie vývoja, nové príležitosti aj výzvy. Spájajú sa tak prvky strojárstva, elektrotechniky aj softvérového inžinierstva do jedného celku, ktorého výsledkom je napríklad aj fakt, že riadiacu jednotku naučíme uvažovať namiesto vodiča. Sme hrdí na to, že aj kolegovia v našom výskumnom a vývojovom centre v Schaeffler Kysuce sú zapojení do viacerých systémových inovatívnych riešení," dodáva Ján Klimko, vedúci oddelenia výskumu a vývoja Schaeffler Kysuce.Informačný servis