Kolíková považuje Mikulca za svoju dvojičku v boji proti korupcii, v pléne mu vyjadrila svoju plnú podporu

18.2.2022 (Webnoviny.sk) - Na podporu ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) pri jeho odvolávaní v parlamente vystúpila šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS).Povedala, že ho v boji s korupciou vníma ako svoju dvojičku. Podľa nej robí kroky potrebné a účinné v zápase s korupciou, a preto je teraz odvolávaný v parlamente.Kolíková zdôraznila, že ak sú nejaké dôkazy spochybňované obhajobou, je na to súd, aby o nich rozhodol. Doplnila, že súd je nezávislý a nestranný orgán a jeho rozhodnutia musia rešpektovať aj orgány činné v trestnom konaní. Podľa ministerky spravodlivosti je kľúčové, aby polícia konala účinne a efektívne.Šéfka rezortu spravodlivosti ocenila, že policajti majú voľné ruky a ministra Mikulca považuje za prvého šéfa rezortu vnútra, u ktorého nie sú pochybnosti, že by zasahoval do vyšetrovania.Pred poslancami Kolíková vyhlásila, že neexistuje žiaden policajt, ktorý by naznačil, že Mikulec prekračuje svoje kompetencie. Dodala, že polícia má možnosti, aby sa vyšetrovali všetky korupčné kauzy.Parlament dnes rokuje o odvolaní ministra vnútra z funkcie na mimoriadnej schôdzi parlamentu. Zvolanie schôdze s týmto bodom programu iniciovala strana Smer-sociálna demokracie a pridali sa k nej aj nezradení poslanci zo strany Hlas-sociálna demokracia a skupina okolo Tomáša Tarabu.