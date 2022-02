Lipšic poukázal na zvláštne aktivity SIS, keď polícia začala vyšetrovať politické špičky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.2.2022 (Webnoviny.sk) - Hneď ako bolo zrejmé, že vyšetrovania idú ďalej a budú sa týkať aj veľmi vplyvných osôb, začala Slovenská informačná služba (SIS) vyvíjať aktivitu. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic to dnes vyhlásil v relácii Braňo Závodský Naživo v rádiu Expres.Zároveň si nemyslí, že išlo o aktivitu, ktorá bola úplne v súlade so zákonom. Lipšic dodal, že SIS doposiaľ nikdy nemonitorovala trestné stíhania. Prišla pritom podľa Lipšica s naratívom, že sa stíhania manipulujú a ovplyvňujú sa svedkovia.„Z toho nakoniec nič nebolo. Investovali sa do toho obrovské sily a prostriedky a jediné na čo prišli za rok je, že svedok Csaba Dömötör si vymyslel jeden detail. Teda, že či videl alebo nevidel cez jedno okno,“ dodal Lipšic s tým, že išlo pritom o nesúvisiacu kauzu Ľudovíta Makóa.