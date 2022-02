Kolíková považuje výzvu Sme rodina za nedorozumenie, vo veci exekučnej amnestie vraj ministerstvo koná

Ministerstvo je vo veci iniciatívne

11.2.2022 (Webnoviny.sk) - Výzvu poslancov z hnutia Sme rodina týkajúcu sa problematiky exekučnej amnestie považuje ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) za nedorozumenie.Uviedla to v stanovisku pre agentúru SITA v reakcii na štvrtkovú výzvu hnutia, aby sa bezodkladne začala zaoberať predmetnou problematikou.Ministerka pripustila, že o téme sa diskutuje už dlho, ministerstvo je však podľa nej vo veci iniciatívne a prišlo napríklad s návrhom na úpravu zrážok zo mzdy pri exekúciách. Cieľom tejto úpravy podľa nej je, aby boli na jednej strane uspokojené pohľadávky oprávnených, ale zároveň bol zachovaný aj príjem dlžníka v takej výške, ktorá je potrebná pre jeho dôstojný život.„Rovnako z ministerstva spravodlivosti prišlo v minulosti riešenie pre osobný bankrot, aby to bol jednoduchší a dostupnejší proces pre všetkých ľudí, ktorí sa či už z vlastnej viny, alebo aj nie, ocitli v dlhovej pasci a sami sa z nej nevedia dostať," povedala Kolíková.Ďalším nástrojom podľa nej bolo, že sa vytvoril exekučný súd v Banskej Bystrici a nastavil sa mechanizmus pre zastavenie starých exekúcií, vďaka čomu bolo ukončené obrovské množstvo starých exekúcií.Podľa Kolíkovej je tiež potrebné povedať, že napríklad Sociálna poisťovňa si už vymáha pohľadávky sama.„Ak by sa napríklad pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny (Milan Krajniak zo Sme rodina, pozn. SITA) rozhodol, že by chcel zaviesť nejaký osobitný nástroj smerom k týmto dlžníkom, má to v rukách vrátane odpustenia dlhu. Rovnako v rukách ministra financií je napríklad odpustenie dlhu, ktorý súvisí s daňami," vysvetlila Kolíková.Podľa ministerky nie je v tejto súvislosti zrejmé, o akých pohľadávkach hovorí hnutie Sme rodina, či sú to súkromné pohľadávky, alebo verejné pohľadávky.„Neviem o žiadnom konkrétnom návrhu. Pravdou je, že sme mali zopár spoločných konzultácií, stretnutí, na základe čoho sme urobili už spomínanú právnu úpravu zrážok zo mzdy, výsledkom ktorej bolo zvýšenie hladiny príjmu, ktorá ľuďom ostáva a nesiaha sa na ňu pri exekúciách," skonštatovala Kolíková. Dodala však, že je otvorená akémukoľvek návrhu od koaličného partnera.Hnutie Sme rodina vo štvrtok 10. februára vyzvalo rezort spravodlivosti, ako aj partnerov vo vládnej koalícii, aby sa bezodkladne začali venovať téme exekučnej amnestie.Ako povedal poslanec hnutia Peter Pčolinský, po dvoch rokoch rokovaní o tejto téme má pocit, že niektorí koaliční partneri „umelo naťahujú čas" a odkladajú riešenie daného problému.Zároveň uviedol, že pokiaľ chce ministerka spravodlivosti Mária Kolíková naďalej rokovať o reforme súdnej mapy, musí začať konať vo veci amnestie.