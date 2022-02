Zomrel Luc Montagnier, spoluobjaviteľ vírusu HIV sa dožil 89 rokov

Luc Montagnier

Narodil sa 18. augusta 1932 v obci Chabris. Študoval medicínu v Poitiers a v Paríži, v roku 1960 nastúpil do Národno vedecko-výskumného centra (CNRS) a v roku 1972 sa stal vedúcim odboru virológie Pasteurovho ústavu.



Tam v roku 1983 spolu s Francoise Barré-Sinoussiovou viedol tím, ktorý identifikoval vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti - HIV - spôsobujúci ochorenie AIDS. V roku 2008 za to on aj Barré-Sinoussiová dostali Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu. Montagnier bol emeritným profesorom v Pasteurovom ústave aj emeritným riaditeľom výskumu v CNRS. Medzi jeho ďalšie ocenenia patrí napríklad aj najvyššie francúzske vyznamenanie Rad čestnej légie.



Koncom prvej dekády nového milénia začal Montagnier vyjadrovať názory bez vedeckého základu. To viedlo k tomu, že sa mu veľká časť medzinárodnej vedeckej komunity vyhýbala. S nástupom pandémie ochorenia COVID-19 bol tiež medzi tými, ktorí stoja za niektorými dezinformáciami o pôvode koronavírusu a vznik jeho variantov pripísal očkovaniu.





11.2.2022 (Webnoviny.sk) - V utorok zomrel francúzsky vedec a spoluobjaviteľ vírusu HIV Luc Montagnier. Radnica v Neuilly-sur-Seine bez bližších podrobností informovala, že virológ zomrel v tamojšej Americkej nemocnici v Paríži. Dožil sa 89 rokov.Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok v písomnom stanovisku vzdal hold Montagnierovmu „významnému prínosu“ pre boj proti AIDS a vyjadril sústrasť jeho rodine.