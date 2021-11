Kolíková predstavila novelu infozákona, predloží ju do medzirezortného pripomienkového konania

aktualizované 29. novembra 16:12



Protischránkový zákon

Výnimka zo zverejňovania zmlúv

29.11.2021 (Webnoviny.sk) -Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) predstavila novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorého cieľom je zvýšiť transparentnosť verejnej správy.Navrhovaná právna úprava zahŕňa aj transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora a implementáciu požiadaviek vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR Novelu infozákona ministerstvo spravodlivosti predkladá do medzirezortného pripomienkového konania. Šéfka rezortu spravodlivosti o tom informovala na pondelkovej tlačovej besede.„Už sme prijali opatrenie o zverejňovaní zmlúv na internete, takže vieme, aký biznis štát robí. Vieme s kým ho robí, pretože máme protischránkový zákon. Teraz chceme ešte viac odkrývať všetky ostatné oblasti, aby sme čo najlepšie vedeli, ako sú naozaj spravované verejné financie,“ povedala Kolíková.Ministerstvo spravodlivosti navrhuje napríklad povinné zverejňovanie príloh a dodatkov k povinne zverejňovaným zmluvám či povinné zverejňovanie informácií o osobách, ktoré sa uchádzajú o verejnú funkciu aj o úspešných kandidátoch na verejnú funkciu. „Zavádzame zverejňovanie štúdií a analytických materiálov vyhotovených za verejné zdroje v maximálnej možnej miere,“ pokračovala ministerka.Rezort v predkladanom návrhu pripúšťa výnimku zo zverejňovania zmlúv Národnou diaľničnou spoločnosťou a rozširuje povinnosť vyplývajúcu zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám aj na štátne firmy a dcérske spoločnosti v druhom a treťom rade.„Uvedomujem si, že by sa dalo ísť ešte ďalej v rámci infozákona. Predpokladám, že bude ešte veľmi veľká debata naprieč súkromným sektorom, cez mimovládne organizácie a všetky subjekty, ktoré sú nejak dotknuté zverejňovaním informácii, osobitne aj štátnym sektorom,“ doplnil Kolíková s tým, že sa sústredí sa na to, aby bol prijatý aktuálny návrh novely.Pripomenula, že v minulosti bola zmena infozákona stiahnutá, pretože nebola dohoda na jej znení. „Preto som presvedčená, že ak sa teraz sústredím na záväzky z programového vyhlásenia vlády a transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie, tak v tejto časti budem úspešná. Ostatné požiadavky, ktoré vyvstanú z medzirezortného pripomienkového konania by som rada riešila v inej väčšej novele,“ uzavrela.