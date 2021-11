Ministerka Kolíková sa prihovára za povinné očkovanie všetkých nad 12 rokov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.11.2021 - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) sa prihovára za povinné očkovanie. Uviedla to na dnešnej tlačovej besede s tým, že si vie predstaviť debatu aj o celoplošnom očkovaní osôb nad 12 rokov. Doplnila, že o povinnom očkovaní debatujú naprieč celou vládou a aj ministerstvo spravodlivosti k tomu vyjadrilo právny názor.Podľa šéfky rezortu spravodlivosti je legitímne rozprávať sa o povinnom očkovaní profesií, ktoré sú dôležité pre chod štátu a o očkovaní ľudí s ohľadom na ich vek. Zdôraznila však, že je problematické stanoviť vekovú hranicu, od kedy by bolo očkovanie povinné. Zároveň dodala, že celoplošné povinné očkovanie by bolo právne jednoduchšie.