Kolíková: Pripomienky vládneho auditu k fungovaniu Centra právnej pomoci pomôžu lepšie nastaviť mechanizmus centra

8.6.2022 (Webnoviny.sk) - Pripomienky vládneho auditu k fungovaniu Centra právnej pomoci (CPP) pomôžu lepšie nastaviť mechanizmus centra, myslí si ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS). Otázky auditu smerujú k osobnému bankrotu.Centrum právnej pomoci, ktoré má za úlohu poskytovať prístup právnej pomoci pre ľudí, ktorí sú nemajetní, zobrali na seba aj bremeno celej organizácie poskytovania pôžičiek pre splácanie výdavkov, ktoré súvisia s osobným bankrotom. Informovala o tom Kolíková po stredajšom rokovaní vlády.„V rámci vládneho auditu boli vznesené otázky voči CPP. Centrum má teraz určitú lehotu, aby sa k tomu vyjadrilo, prijalo opatrenia, takže sme teraz v procese. Tie otázky smerujú k osobnému bankrotu, to znamená, že sa bavíme o situácii, keď sme zaviedli pomerne náročný mechanizmus, celé bremeno sme dali CPP, keďže to bola aj pripomienka ministerstva financií v tom čase, aby sme zaviedli systém pôžičiek, ktoré bude spravovať CPP, a nebolo organizácie, ktorá by si takúto správu zobrala," uviedla Kolíková.Mechanizmus, ktorý si dlhodobo pýtala spoločnosť, bol nastavený tak, aby bola poskytnutá reálne možnosť pre ľudí, aby sa oddlžili. „V tom čase sa bavíme o počte asi 3,6 milióna exekúcií, ktoré boli na Slovensku," podotkla Kolíková.