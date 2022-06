Koalícia musí zahodiť spory, inak jej hrozí rozpad. Heger partnerom pripomenul vlády Smeru spojené s mafiou (video)

Snahy o rozpad koalície

Smer sa snaží vrátiť k moci

Zneužívanie 363-ky

8.6.2022 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger (OĽaNO) pri komentovaní neúčasti strany Sloboda a Solidarita (SaS) na koaličných radách poukázal na prácu vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov, ktorí čistia Slovensko od mafie. Premiér upozornil, že ide o najsilnejší mandát od občanov SR v roku 2020.„Títo ľudia na to, aby mohli vykonávať svoju prácu, potrebujú mať rozviazané ruky a čas. Preto je taká snaha, aby sa naša vláda rozpadla. Mnohí čakajú, kedy sa rozpadneme, lebo by sa mohli týmto poctivým ľuďom, ktorí pracujú na očistení od mafie, pomstiť,“ povedal premiér po rokovaní vlády.Vyzval partnerov, aby sa zdržali osobných útokov a nekládli si červené čiary. „Ak pôjdeme hlavou proti múru, je isté, že na konci tento múr neuhne,“ dodal.K avizovanému návrhu opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) odvolať Richarda Sulíka (SaS) z funkcie ministra hospodárstva vo veci prijatých sankcií EÚ premiér povedal, že ide o snahu Smeru-SD o návrat k moci.Vyzval poslancov koalície, ktoré by chceli podporiť návrhu Smeru-SD, aby rešpektovali koaličnú dohodu a „nenabehli na toto lacné divadlo“.Premiér o uplatňovaní paragrafu 363 Trestného poriadku povedal, že znepokojuje verejnosť a občania cítia, že hrozí zneužívanie tohto paragrafu na úkor spravodlivosti.Pripomenul, že ide o názor troch koaličných strán, pričom hnutiu Sme rodina tento paragraf vyhovuje, a preto vetuje jeho zmenu.Heger sa však nevzdáva ďalších rokovaní o jeho zmene. Paragraf 363 umožňuje generálnej prokuratúre za istých okolností zrušiť dotknutej osobe obvinenie.