Kolíková riešila so spravodajcami Benátskej komisie Najvyšší správny súd, potrebný je pre obnovu dôvery v súdnictvo

Hovorili aj o kritériách

Detailné riešenie pre disciplinárne konania

Stanovisko bude v októbri

10.9.2021 (Webnoviny.sk) - Spravodajcovia Benátskej komisie sa s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (nom. SaS) rozprávali o Najvyššom správnom súde SR (NSS SR) a jeho disciplinárnych právomociach voči právnickým profesiám. Zástupcovia komisie sú na pracovnej návšteve v Bratislave od 9. septembra.Počas dvoch dní sa stretli aj so zástupcami rezortu spravodlivosti, predstaviteľmi Súdnej rady SR , NSS SR, Ústavnoprávneho výboru NR SR Slovenskej advokátskej komory (SAK) či mimovládnych organizácií. V tlačovej správe o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR (MS SR). Ministerka Kolíková so spravodajcami Veronikou Horrerovou, Nicom Alivizatosom a Grigorim Dikovom diskutovala o viacerých zmenách v spojitosti s fungovaním NSS SR. Na začiatok ozrejmila potrebu vzniku tejto novej súdnej inštitúcie.Ministerka zdôraznila, že vznik NSS SR hodnotí ako veľmi prínosný a potrebný pre celkovú očistu a obnovu dôvery v súdnictvo. Hovorili spolu aj o kritériách disciplinárneho konania nastavených SAK a o tom, ako by sa dalo pomôcť so zlepšením kredibility a znížením nerovností v takýchto konaniach.Členovia komisie si od ministerky spravodlivosti vypočuli navrhované detailné riešenia pre disciplinárne konania jednotlivých právnických profesií na NSS SR, či už pri menších porušeniach alebo aj v závažných prípadoch, keď hrozí odňatie licencie.Pracovná návšteva s ministerkou spravodlivosti a zástupcami MS SR sa uskutočnila v nadväznosti na žiadosť Kolíkovej, ktorú adresovala Benátskej komisii a ktorou ju požiadala o stanovisko k otázkam týkajúcim sa organizácie právnického povolania v Slovenskej republike.Reagovala tiež na úlohy NSS SR pri disciplinárnych konaniach proti predstaviteľom právnických profesií. Prijatie stanoviska Benátskej komisie k danej problematike je plánované počas jej plenárneho zasadnutia v polovici októbra 2021.Benátska komisia poskytuje právne poradenstvo v podobe stanovísk k návrhom právnych predpisov alebo k už platným právnym predpisom, ktoré jej boli predložené na posúdenie. Vypracováva štúdie a správy o aktuálnych otázkach. Názory, pripomienky či návrhy obsiahnuté v záverečnom stanovisku Benátskej komisie nie sú záväzné, ale majú vysokú odbornú úroveň a sú chápané ako nestranný názor nezávislých expertov.