Prezidentka Čaputová udelila milosť žene, ktorej dcéra je ťažko chorá

Matka sa o deti dokáže postarať

Otec si trest odsedel

10.9.2021 - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok 10. septembra odpustila trest odňatia slobody 31-ročnej Ž. B., matke ťažko chorej dcéry, ktorej zdravotný stav si vyžaduje zvýšený dohľad a celodennú starostlivosť. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec.Žena bola odsúdená na trest odňatia slobody v trvaní jeden rok pre prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Dôvodom bolo, že jej deti mali v škole vymeškané neospravedlnené vyučovacie hodiny. Okrem ťažko zdravotnej dcéry je matkou ďalších šiestich maloletých detí.Okrem prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže pre vymeškané neospravedlnené vyučovacie hodiny detí nebola Ž. B. v minulosti odsúdená pre iný trestný čin. Obec, v ktorej rodina žije, neeviduje na rodinu žiadne sťažnosti.„Prezidentka pri posudzovaní žiadosti o milosť zohľadnila okrem právnych aspektov prípadu najmä ťažkú sociálnu situáciu v rodine odsúdenej, ako aj skutočnosť, že matka preukázala, že sa o deti vie a chce postarať,“ vysvetlil Strižinec.Doplnil, že v záujme zaistenia riadnej starostlivosti o ťažko chorú dcéru a tiež ostatné maloleté deti odpustila prezidentka odsúdenej celý trest odňatia slobody. Podľa zistených informácií sa žena o všetky svoje deti riadne stará, a to vo veľmi skromných podmienkach.Strižinec podotkol, že otec detí bol za uvedený skutok odsúdený na rovnaký trest odňatia slobody, pričom trest si už vykonal. Ak by Ž.B. išla do väzenia, otec by podľa Kancelárie prezidenta SR veľmi ťažko vedel zabezpečiť adekvátnu celodennú starostlivosť o ťažko zdravotne postihnuté dieťa a tiež o tri deti, ktoré sú ešte v útlom veku a nenavštevujú školské zariadenia.