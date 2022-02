Kolíková sa snažila silou pretlačiť svoju súdnu mapu s pomocou SaS, podľa Šeligu však narazili (video)

Šeliga sa mal vyjadrovať razantnejšie

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Všeliek a čarovný prútik

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.2.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) a strana Sloboda a Solidarita sa snažili pretlačiť reformu súdnej mapy silou a narazili.Povedal to nezaradený poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) na piatkovej tlačovej besede v reakcii na to, že parlament vo štvrtok neschválil v prvom čítaní dve vládne novely zákonov o zriadení mestských súdov v Bratislave a v Košiciach. Šeliga sa pri hlasovaní zdržal. Poslanec zdôraznil, že šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková s poslancami o návrhoch novej súdnej mapy nerokovala.„Keď vám niekto volá 15 minút pred tým, ako sa má hlasovať, to nie je rokovanie. Keď niekto dlhodobo odmieta vaše argumenty, to nie je rokovanie,“ zdôraznil Šeliga. Poslanec sa na tlačovej besede tiež priznal, že spravil chybu v tom, že sa k predkladaným návrhom reformy súdnej mapy nevyjadroval dostatočne razantne.Ako ďalej uviedol, zúčastňoval sa na odborných stretnutiach a koaličných radách, kde hovoril svoje výhrady. Nedostatočne razantne však podľa neho vysvetľoval riziká a výhrady k predloženým návrhom ministerky Kolíkovej.Kľúčovou výhradou Šeligu k zriadeniu mestských súdov v Bratislave a v Košiciach je, že spojenie 140 sudcov pod jedným manažmentom môže byť nebezpečné. „To riziko je v tom, že keď koncentrujete príliš veľa ľudí pod jednu strechu a dáte im vedenie, tak nepretŕhate korupčné väzby. Práve naopak, môžete ich vytvoriť ešte viac,“ skonštatoval s tým, že ako by to vyzeralo, keby takému množstvu sudcov šéfoval napríklad Štefan Harabin.Podľa Šeligu vytvorila ministerka dojem, že keď popresúva budovy, tak je to „všeliek a čarovný prútik, ktorý zrýchli konanie“. Zdôraznil, že to, či sídli súd v Dolnom Kubíne alebo Liptovskom Mikuláši, nemá vplyv na to, ako rýchlo súd rozhoduje.„Na toto viacerí hovoríme, že riešme procesné predpisy, zrýchlime elektronizáciu, zlepšime manažment, posilnime súdnictvo personálne,“ dodal Šeliga, ktorý považuje za nebezpečné, keď jedna ministerka vymení celé vedenie súdnictva na Slovensku. Na záver Šeliga povedal, že strana Za ľudí je pripravená o reforme rokovať ďalej za predpokladu, že bude férové.