Matovič: Fico ožil ako Fénix, ale koalícia nepustí opozíciu s fašistami k moci

Fico stvoril "chorý" systém

Magastroj korupcie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.2.2022 - Líder strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico napriek tomu, v akej situácii bol po voľbách, ožil ako vták Fénix. V parlamentnej rozprave k odvolaniu ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) to povedal minister financií a šéf vládneho hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič.Zároveň si položil otázku, či za to nemôže samotná koalícia, ktorá sklápala zrak pred hlavou mafie. Myslí si však, že súčasná koalícia nepustí opozíciu k moci spolu s fašistami.Matovič v prejave vyhlásil, že novinár Ján Kuciak s priateľkou Martinou zomreli preto, že Fico vytvoril systém, kde niekto nadobudol pocit, že môže zabiť novinára, lebo o ňom píše články.Podľa šéfa OĽaNO vydal Fico štát do rúk nitrianskej mafie a s otcom bossa tejto mafie sa tajne stretával po chatách, kde sa rozprávali, ako mu môže doviezť demonštrantov na námestia.Ďalej pokračoval, že Kuciak a jeho priateľka zomreli preto, lebo Fico nechal urobiť zo Slovenska obrovský megastroj korupcie. Spomenul aj bývalú štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú, ktorá „vybavovala“ rozsudky a Fico ide teraz moralizovať a obviňovať ministra vnútra.Minister financií tiež povedal, že si mal ísť práve preštudovať spis, v ktorom sa priznali dvaja ľudia, že ho na základe politickej objednávky sledovali ako opozičného politika. Podľa šéfa OĽaNO fungujú v Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) aj skorumpovaní vyšetrovatelia a vyčistiť tento „moloch“ je nesmierne ťažké.