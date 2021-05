Kolíková si vie samu seba predstaviť vo vedení strany Za ľudí, je však predčasné o tom hovoriť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.5.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) si vie predstaviť, že by bola líderkou strany Za ľudí . S nikým sa však nerozprávala o tom, kto by mal potenciálne kandidovať za predsedu strany. Podľa nej je predčasné o tom hovoriť.Tvrdí, že je na mieste, aby sa do momentu, ako bude snem, v strane rozprávali o tom, kto má byť lídrom. Dobrým kandidátom by podľa nej mohol byť aj podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga . Povedala to v dnešnej relácii televízie TA3 V politike.Kolíková uviedla, že je zrejmé, že majú v strane „dynamiku", no nemyslí si, že to spôsobila vládna kríza. Tá podľa nej skôr veľa vecí ukázala. Rovnako si nemyslí, že v strane majú dve krídla. Tvrdí, že väčšina poslaneckého klubu aj predsedníctva chce snem.Nezvolenie Tomáša Lehotského (Za ľudí) za podpredsedu Národnej rady SR (NR SR) podľa nej vypovedá o tom, že koalícia nefunguje dobre. „Netvárme sa, že funguje dobre, keď nebol zvolený podpredseda parlamentu," podotkla. Lehotský získal v tajnej voľbe 75 hlasov, pričom na zvolenie do funkcie potreboval získať hlasy nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) robí podľa Kolíkovej všetko preto, aby táto koalícia fungovala.