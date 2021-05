Cichanovská sľubuje pokračovanie v boji, Bielorusi v zahraničí protestovali proti Lukašenkovi

Bieloruská opozičná líderka Svetlana Cichanovská sľúbila, že bude pokračovať v boji proti režimu autoritárskeho prezidenta Alexandra Lukašenka

„Sme tu dnes, aby sme vyjadrili naše odhodlanie pokračovať v boji za slobodu. Neustúpime,“ uviedla na sobotňajšom zhromaždení asi 150 demonštrantov v litovskom Vilniuse, kam sa musela uchýliť po vlaňajších prezidentských voľbách v Bielorusku, ktoré vyvolali masívne protesty.

Medzinárodná kritika

Bombu nenašli

Ľahká korisť Moskvy

30.5.2021 (Webnoviny.sk) -Jej vlasť v súvislosti s minulotýždňovým presmerovaním lietadla spoločnosti Ryanair do bieloruskej metropoly Minsk, po ktorom zadržali novinára Ramana Prataseviča a jeho ruskú priateľku Sofiu Sapegovú, čelí veľkej medzinárodnej kritike i sankciám zo strany Európskej únie.Patrí medzi ne aj zákaz pre bieloruské spoločnosti využívať vzdušný priestor a letiská 27 členských štátov EÚ. Vedúci predstavitelia EÚ tiež vyzvali všetkých dopravcov so sídlom v EÚ, aby sa vyhli preletom nad Bieloruskom.Okrem Litvy utieklo mnoho ohrozených Bielorusov aj na Ukrajinu. Asi stovka z nich sa v sobotu zhromaždila v Kyjeve, aby odsúdila Lukašenkovo konanie. „Z Bieloruska sa postupne stáva Severná Kórea,“ uviedol demonštrant v Kyjeve Sergej Buľba.Pratasevič a Sapegová minulú nedeľu leteli z gréckych Atén do litovského Vilniusu, keď Bielorusko upozornilo posádku letu na potenciálnu bezpečnostnú hrozbu na palube a lietadlo dostalo pokyny na odklon na najbližšie letisko - Minsk.Lietadlo bolo v skutočnosti bližšie Vilniusu ako Minsku a do bieloruského hlavného mesta ho sprevádzala stíhačka. Stroj po pristátí prehľadali, no žiadnu bombu nenašli.Mnohí pozorovatelia upozorňujú, že Lukašenko sa stáva ľahkou korisťou Moskvy, ktorá čoraz väčšiu izoláciu Bieloruska od zvyšku Európy môže využiť pre užšiu integráciu s Minskom.Lukašenko sa v uplynulých dvoch dňoch stretol s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom , ktorý mu vyjadril podporu a kritiku Západu v súvislosti s odklonom letu označil ako „citové výlevy“.