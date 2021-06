Kolíková uvažuje nad zmenou definície znásilnenia, sex bez súhlasu je trestný čin

10.6.2021 - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) uvažuje nad zmenou definície znásilnenia. Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal hovorca rezortu Peter Bubla.

Akt bez vôle je odsúdeniahodný

Zastarané definície musia ísť preč

Slovensko aktuálne patrí k tým krajinám v Európe, ktoré neuznávajú v trestnoprávnej definícii, že sex bez súhlasu je znásilnením. Kolíková na štvrtkovom stretnutí s riaditeľom Amnesty International Slovensko (AIS) Radom Slobodom pripustila zmeny v legislatíve.„Osobitne kľúčové je rozprávať sa o tom, či definícia v Trestnom zákone, ktorá sa orientuje na otázku násilia, je dostatočná. Určite by sme sa mali rozprávať o tom, že ak tu nie je vôľa, tak je to čin, ktorý by mal byť odsúdeniahodný a mal by mať jasné opodstatnenie aj v Trestnom zákone a mali by sme to chápať jednoznačne ako trestný čin,“ povedala Kolíková.AIS presadzuje, aby znásilnenie bolo definované na základe toho, či bol, alebo nebol udelený súhlas so sexuálnym stykom. Riaditeľ organizácie považuje za kľúčové, aby sa zmenili zastarané definície, ktoré sú na Slovensku ukotvené v súčasnej legislatíve.Začiatkom roka spustilo AIS kampaň s názvom „Hovorme o súhlase“. Jej cieľom je rozšírenie povedomia a posilnenie ochrany obetí sexuálneho násilia a znásilnenia. Ako jednu z priorít v tejto oblasti vníma nutnosť zmeny zákonnej definície znásilnenia.