Slovensko ušetrí milióny eur na novom centrálnom ekonomickom systéme, jeho súčasťou budú stovky inštitúcií

10.6.2021 (Webnoviny.sk) - Štát by mal ušetriť na novom centrálnom ekonomickom systéme milióny eur. Ministerstvo financií (MF) podpísalo zmluvu na nový Centrálny ekonomický systém (CES), ktorý definitívne nahradí zastaraný a neefektívny Nadrezortný ekonomický systém (NES).Štát získa nový ekonomický systém za 36,7 milióna eur s DPH. Rezortu financií sa podarilo vyrokovať oproti pôvodne vysúťaženej cene zníženie o 4 milióny eur.Ako zdôraznila generálna tajomníčka služobného úradu rezortu financií Veronika Gmiterko , ide o dôležitý krok, ktorým sa postupne zjednotia ekonomické procesy vo všetkých štátnych inštitúciách, čím sa zvýši efektivita a usporia sa milióny eur.Ministerstvo dosiahlo úspory aj v ďalších troch systémoch od rovnakého dodávateľa. Celkovo tak do roku 2026 ušetrí viac ako 19 miliónov eur. „Je neefektívne aby každá štátna inštitúcia používala a financovala vlastné ekonomické systémy. CES im umožní odstrihnutie od často zastaraných a nákladných riešení, čím prirodzene výrazne ušetria a zlepšia svoju vzájomnú spoluprácu,“ dodala Veronika Gmiterko.Postupne bude do CES zapojených 500 štátnych subjektov, v ktorých dôjde k ďalším úsporám nad uvedenú sumu, konkrétne prevádzkové náklady CES s 500 subjektmi budú nižšie, ako sú pri súčasnom systéme NES so 160 subjektami. Prvé inštitúcie budú pripojené už od konca budúceho roka.CES je financovaný z eurofondov a do projektu budú zapojené všetky ministerstvá. Zároveň jeho realizácia napĺňa Programové vyhlásenie vlády. Tento projekt odobril Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP)